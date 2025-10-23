Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Marc Márquez no volverá hasta 2026: "Lo más inteligente y coherente es respetar los plazos biológicos que necesita el cuerpo"

El actual campeón de MotoGP pone fin a su temporada para recuperarse de una fractura en la base de la 'apófisis coracoides' y una lesión ligamentosa en el hombro derecho.

Marc M&aacute;rquez, en el box de Ducati en Indonesia

Marc Márquez, en el box de Ducati en IndonesiaGetty Images

Marc Márquez no se volverá a subir a la Ducati hasta el 2026, así lo ha confirmado el piloto de Cervera y el equipo italiano este jueves. El actual campeón de MotoGP y nueve veces campeón del mundo de motociclismo ha decidido parar y recuperarse de las lesiones (fractura en la base de la 'apófisis coracoides' y una lesión ligamentosa en el hombro derecho) que sufrió tras su dura caída en Indonesia.

"Hola a todos. Grabo este vídeo para contaros que esta semana he tenido una nueva reunión con los doctores para revisar la fijación de la ruptura del coracoides y la reconstrucción de los ligamentos acromioclaviculares. Pensándolo bien y analizando toda la situación, creemos que lo más adecuado, inteligente y coherente es priorizar sobre todo y respetar los plazos biológicos que necesita el cuerpo", indica Marc Márquez en sus redes sociales.

"Esto significa que no podré competir esta temporada ni estar en el test de Valencia. Una pena, porque me hubiera encantado. Estaré en Valencia como espectador disfrutando de MotoGP. Dicho esto, sabemos que nos toca un invierno una vez más duro, pero listos para trabajar y recuperar este brazo esta musculatura para estar al máximo en 2026", apunta el piloto de Ducati.

"Esto no puede empañar que este año ya hemos conseguido el gran objetivo que era el campeonato del mundo, que lo vamos a celebrar, pronto tendréis noticias sobre esto. Y agradecer a todo el mundo los mensajes de apoyo, a los patrocinadores, especialmente a Ducati, que me ha comprendido perfectamente y están de acuerdo con la decisión", concluye Marc Márquez.

Ducati confirma que la temporada de Marc Márquez ha finalizado

El equipo oficial Ducati confirmaba hoy en Sepang, escenario del Gran Premio de Malasia de MotoGP, que su piloto y vigente campeón del mundo, el catalán Marc Márquez, no disputará ningún gran premio más de la actual temporada. Además, Marc Márquez tampoco estará en los 'test' programados para el martes posterior al Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el próximo 16 de noviembre en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo sufrió una fractura en la base de la 'apófisis coracoides', además de una lesión ligamentosa en el hombro derecho, ambas provocadas en el accidente en el que fue embestido por detrás por el italiano Marco Bezzecchi, al comienzo de la carrera del Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Mandalika.

Tras pasar revisión en Madrid por el equipo médico dirigido por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, se optó por un tratamiento más conservador que consistía en reposo e inmovilización del hombro hasta la curación completa y consolidación clínica de la fractura, pero al no confirmarse el inicio de esa consolidación, una semana después se decidió intervenir al piloto para garantizar una plena recuperación.

