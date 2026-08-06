Gil Membrado hace historia: el español más joven en ganar en el Mundial Júnior de Rallies

Gil Membrado ya forma parte de la historia del automovilismo español. El piloto catalán, de tan solo 18 años y nueve meses, se ha convertido en el ganador más joven de la historia del FIA Júnior WRC tras conquistar el Rally de Finlandia, una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del calendario. Un triunfo épico, decidido por solo dos segundos, que además le coloca de lleno en la pelea por el Mundial antes de la última cita de la temporada.

La victoria tuvo un desenlace de historico. Membrado comenzó la última jornada con una ventaja de 8,9 segundos sobre el finlandés Leevi Lassila, pero el piloto local le arrebató el liderato en el penúltimo tramo. Con solo una especial por disputarse y 3,2 segundos de desventaja, el español respondió con una actuación magistral: rebajó en 20 segundos su tiempo anterior y fue 5,2 segundos más rápido que su rival para terminar llevándose el mítico rally por apenas dos segundos. La emoción fue inmediata al cruzar la línea de llegada. El piloto español admite que todavía estaba asimilando lo que acababa de conseguir: "Llevaba llorando desde que llegué a meta".

Un triunfo en el rally más exigente

Finlandia es una de las citas más especiales del Mundial de Rallies. Sus rápidas pistas de tierra, los saltos y las zonas ciegas convierten la prueba en un desafío para cualquier piloto. Por eso, Gil Membrado reconoce que ganar allí tiene un valor especial. "Ganar allí es muy difícil y peculiar porque es diferente a lo que estamos acostumbrados aquí", explica en una entrevista para Antena 3 Deportes.

Después de una de las victorias más importantes de su carrera, Membrado reconoce que fueron muchos los recuerdos que le vinieron a la cabeza. "Es un momento de shock en el que recuerdas muchos momentos", explica.

El respaldo de Carlos Sainz

Uno de los nombres que más ha marcado la progresión del joven piloto es el de Carlos Sainz. Antes de viajar a Finlandia, el bicampeón del mundo le transmitió toda su confianza. "Carlos Sainz puso toda la confianza en mí. Me dijo que estaba seguro de que podía ganar el rally y que podíamos ir a por ello", revela Membrado.

Unas palabras que terminaron convirtiéndose en una motivación extra para afrontar una prueba donde terminó demostrando que puede competir al máximo nivel.

De promesa a candidato al Mundial

Además del récord de precocidad, la victoria supone un paso adelante en la pelea por el campeonato. El triunfo permite a Gil Membrado llegar con opciones de conquistar el FIA Júnior WRC en la última cita de la temporada. El propio piloto considera que este resultado confirma el crecimiento que está experimentando. "En este rally quedó reflejado que soy un buen piloto", afirma.

Con solo 18 años y nueve meses, Gil Membrado ya ha hecho historia en el Mundial Júnior de Rallies. Ahora, tras conquistar una de las pruebas más prestigiosas del calendario, afronta la recta final del campeonato con la oportunidad de convertir esta victoria en el primer gran título de su carrera.

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