Antena 3 Noticias
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Rally

Gil Membrado hace historia: el español más joven en ganar en el Mundial Júnior de Rallies

Con solo 18 años y nueve meses, el piloto catalán logra una victoria histórica en el Rally de Finlandia, tras imponerse por apenas dos segundos y se mete de lleno en la lucha por el título mundial.

El piloto de rallies Gil Membrado

Antena 3 Deportes habla con Gil Membrado tras su histórico triunfo en Finlandia en el Mundial Júnior de rallies | Hugo Portela / Marc Fuster

Publicidad

Paula Fernández
Publicado:

Gil Membrado ya forma parte de la historia del automovilismo español. El piloto catalán, de tan solo 18 años y nueve meses, se ha convertido en el ganador más joven de la historia del FIA Júnior WRC tras conquistar el Rally de Finlandia, una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del calendario. Un triunfo épico, decidido por solo dos segundos, que además le coloca de lleno en la pelea por el Mundial antes de la última cita de la temporada.

La victoria tuvo un desenlace de historico. Membrado comenzó la última jornada con una ventaja de 8,9 segundos sobre el finlandés Leevi Lassila, pero el piloto local le arrebató el liderato en el penúltimo tramo. Con solo una especial por disputarse y 3,2 segundos de desventaja, el español respondió con una actuación magistral: rebajó en 20 segundos su tiempo anterior y fue 5,2 segundos más rápido que su rival para terminar llevándose el mítico rally por apenas dos segundos. La emoción fue inmediata al cruzar la línea de llegada. El piloto español admite que todavía estaba asimilando lo que acababa de conseguir: "Llevaba llorando desde que llegué a meta".

Un triunfo en el rally más exigente

Finlandia es una de las citas más especiales del Mundial de Rallies. Sus rápidas pistas de tierra, los saltos y las zonas ciegas convierten la prueba en un desafío para cualquier piloto. Por eso, Gil Membrado reconoce que ganar allí tiene un valor especial. "Ganar allí es muy difícil y peculiar porque es diferente a lo que estamos acostumbrados aquí", explica en una entrevista para Antena 3 Deportes.

Después de una de las victorias más importantes de su carrera, Membrado reconoce que fueron muchos los recuerdos que le vinieron a la cabeza. "Es un momento de shock en el que recuerdas muchos momentos", explica.

El respaldo de Carlos Sainz

Uno de los nombres que más ha marcado la progresión del joven piloto es el de Carlos Sainz. Antes de viajar a Finlandia, el bicampeón del mundo le transmitió toda su confianza. "Carlos Sainz puso toda la confianza en mí. Me dijo que estaba seguro de que podía ganar el rally y que podíamos ir a por ello", revela Membrado.

Unas palabras que terminaron convirtiéndose en una motivación extra para afrontar una prueba donde terminó demostrando que puede competir al máximo nivel.

De promesa a candidato al Mundial

Además del récord de precocidad, la victoria supone un paso adelante en la pelea por el campeonato. El triunfo permite a Gil Membrado llegar con opciones de conquistar el FIA Júnior WRC en la última cita de la temporada. El propio piloto considera que este resultado confirma el crecimiento que está experimentando. "En este rally quedó reflejado que soy un buen piloto", afirma.

Con solo 18 años y nueve meses, Gil Membrado ya ha hecho historia en el Mundial Júnior de Rallies. Ahora, tras conquistar una de las pruebas más prestigiosas del calendario, afronta la recta final del campeonato con la oportunidad de convertir esta victoria en el primer gran título de su carrera.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El reto viral del runner Pablo Sievert: correr por superficie siguiendo todas las líneas del Metro de Madrid

Pablo Sievert, en pleno reto por Madrid

Publicidad

Deportes

Alcaraz con un cono en su ojo derecho

El nuevo método de entrenamiento de Carlos Alcaraz: ¿por qué utiliza un parche en el ojo derecho?

Luis Rubiales, en el anuncio de las sedes de España para el Mundial 2030 celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

La cronología de una candidatura sin sede para la final: así se gestó el Mundial 2030

Imagen del futbolista David Owiri

Muere asesinado David Owiri, futbolista de 27 años: "Nuestro capitán fue víctima de un brutal ataque"

Carlos Alcaraz entrenando este viernes en Murcia
Tenis

Greg Rusedski, pesimista con el regreso de Alcaraz: "Ya puedes descartarlo del US Open, no hay manera de que..."

Claudio Tapia y Gianni Infantino, en el Atlanta Stadium el pasado 15 de julio
FIFA

AFA muestra su apoyo a la gestión de Gianni Infantino: "El camino es seguir trabajando bajo su liderazgo"

Rafa Jodar resta una pelota ante Lorenzo Musetti en Montreal
Tenis

Rafa Jódar somete a Lorenzo Musetti y se cita con Lehecka en los octavos de Montreal

El de Leganés vuelve a ganar al italiano (6-4 y 6-3) y avanza a los octavos de final del Masters 1.000 de Canadá.

Vinicius Jr en una publicación en su cuenta junto a la del Real Madrid en Instagram.
Vinicius Jr

Vinicius renueva con el Real Madrid hasta 2032: "6 años más y para siempre"

El club lo ha confirmado así desde un comunicado oficial en su página web y redes sociales.

Pablo Sievert, en pleno reto por Madrid

El reto viral del runner Pablo Sievert: correr por superficie siguiendo todas las líneas del Metro de Madrid

El piloto de rallies Gil Membrado

Gil Membrado hace historia: el español más joven en ganar en el Mundial Júnior de Rallies

Yan Diomande, en un partido con el Leipzig

El Real Madrid ficha a Yan Diomande por siete temporadas

Publicidad