Gasly se harta de Alpine en la radio más tensa de Abu Dabi: "¿Estáis de coña? Me estáis arruinando la carrera jod**..."

De la que se libró Fernando Alonso... Menos mal que el asturiano decidió huir a tiempo de Alpine en 2022 porque la situación en el equipo francés esta temporada ha sido peor incluso que la anterior. La pésima relación entre Ocon y Gasly ha marcado un nuevo año sin mejoras en la escudería en la que el español compitió las dos últimas temporadas cosechando tan solo un podio (Catar 2021).

Alpine, 6º en Constructores... en tierra de nadie

La campaña 2023 no ha sido ni mucho menos la mejor para Alpine, en Abu Dabi ninguno terminó en los puntos pero esto tampoco supuso un problema porque la escudería francesa ha estado toda la temporada en tierra de nadie, muy lejos de los 5 mejores equipos y muy por delante de los cuatro peores. Alpine ha terminado 6º en Constructores con 120 puntos, 160 menos que Aston Martin y casi 100 más que Williams, su inmediato 'perseguidor'.

Gasly se impone a Ocon

En el Mundial de Pilotos la lucha estaba entre ambos compañeros de equipo, pero Gasly y Ocon no entraron en el top 10 y se quedaron tal y como empezaron. El recién incorporado Pierre Gasly ha sumado 62 puntos esta temporada, 4 más que Ocon (58) para concluir 11º y 12º respectivamente.

¿La radio más tensa de la temporada?

Sin embargo, el final de 'fiesta' este domingo demostró que ninguno de los dos pilotos está contento, y Gasly el que menos, a pesar de haberse 'impuesto' en la batalla con su compañero. Pierre protagonizó en Yas Marina varias comunicaciones por radio con su ingeniero más tensas de lo normal: quejas, faltas de respeto, palabrotas y unas formas que no se deberían aceptar en un equipo.

"¡Me estáis arruinando la carrera joder!"

En el programa 'Código F1' de Víctor Abad, en 'Dazn', han recopilado dichas conversaciones. "¿Qué coj**** estamos haciendo? Voy un segundo y medio más lento, no tengo neumáticos", dice un enfadado Gasly a su ingeniero cuando le comunican que entrará en boxes más tarde de lo esperado. Después, cuando le preguntan cómo ve el alerón delantero, Pierre explota definitivamente: "¡Las put** ruedas se han acabado! ¡¡Me estáis arruinando la carrera joder!!".

El francés, como era obvio, no estaba contento ni de acuerdo con la estrategia de su equipo, y una vez entra a boxes ve que Ocon ha salido delante: "¡Estáis de coña! No entiendo como podéis hacerme un undercut con el otro coche estando yo delante... De verdad que no lo entiendo, me lo tendréis que explicar. Dos vueltas, dos put** vueltas, en fin... dejarme conducir", concluye un indignado Gasly.

Alonso y Aston Martin, un mundo de felicidad

En resumen, los dos únicos momentos de alegría en la escudería gala fueron el podio de Ocon en Mónaco (3º) y el de Gasly en Zandvoort (3º). Alonso, en cambio, no puede estar más contento de su nuevo periplo en Aston Martin, donde ha sumado 8 podios, tres segundos puestos y una brillante cuarta posición en el Mundial de Pilotos, su final de temporada contrasta completamente con el de su antiguo equipo: "Qué temporada tan increíble hemos tenido chicos, volveremos más fuertes el año que viene, nadie habría imaginado esto hace 12 meses... Estoy muy orgulloso de vosotros, todo será más fácil el próximo año".