Gasly explota tras las órdenes de equipo en Alpine: peineta a Ocon, golpes al volante y enfado con su ingeniero

Lo de Alpine es algo digno de estudio... En Suzuka volvimos a ser testigos de la tensión que existe entre los dos compañeros de equipo, Esteban Ocon y Pierre Gasly. Dos franceses que mantienen una tensa relación desde hace años y que pese a eso, en el equipo galo decidieron juntar este mismo año. Dos gallos en el mismo corral no suele traer buenas noticias.

Tal vez, que Esteban Ocon siempre esté siempre en la pomada dice mucho del francés, el año pasado le hizo la vida imposible a Fernando Alonso en Alpine y esta temporada parece que tampoco tiene muy contento a Pierre Gasly.

Alpine obligó a Gasly a dejar pasar a Ocon... ¡en la última vuelta!

El ex de Alpha Tauri se pilló un enfado tremendo al final de la carrera, cuando Alpine le obligó a dejar pasar a Ocon cuando Pierre iba por delante, tenía más ritmo y había hecho mejor carrera que Esteban. Obviamente no le sentó nada bien al francés y no tuvo más remedio que aceptar la orden, no sin quejarse claro. "¿Qué carajo? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Yo soy más rápido. Si no me hubiera dejado pasar, le hubiera adelantado igual ¿Hablas en serio? ¿Lo dices en serio? Empecé delante, estuve delante toda la carrera, le dejaste que me recortara y entonces...", dijo Gasly a su ingeniero, que le respondió diciendo que eran órdenes de equipo y tenía que acatarlas sí o sí: "Amigo, no estoy bromeando. Las instrucciones vienen del muro de boxes. Hablaremos la próxima vez, por favor".

Peineta a Ocon, golpes al volante y enfado con su ingeniero

Gasly así lo hizo pero su enfado fue brutal, además del intercambio de radios con su ingeniero, empezó a dar golpes a su volante y cuando pasó Ocon le dirigió varios gestos, entre ellos una peineta. Al final, Esteban finalizó 9º y Pierre 10º, ambos en zona de puntos eso sí. El excompañero de Alonso, además, también aprovechó para 'fastidiar' un poco la carrera del asturiano. 'Magic' estuvo varias vueltas por detrás de Ocon e intentó pasarle pero la velocidad en recta del Alpine era muy alta y eso obligó a que Aston Martin adelantara la primera parada para que Fernando no perdiera mucho tiempo en tráfico.

¿Cómo están en el Mundial?

La situación de ambos pilotos en el Mundial de Pilotos está muy ajustada, Gasly es 11º con 46 puntos y Ocon 12º con 38, a 8 de su compañero de equipo. En la próxima carrera Pierre podría incluso adelantar a Stroll, que está pasando por un momento complicado en Fórmula 1, solo 1 punto le separa del canadiense.