Fernando Alonso recupera el 7º puesto de Austin tras la decisión de la FIA

Tras casi una semana de polémica, dudas e incluso rebelión en Twitter por parte de muchos seguidores de la F1 (pedían justicia para Alonso), la FIA ha decidido devolver los 6 puntos al piloto asturiano, que recupera el 7º puesto cosechado en el GP de EE.UU tras haber sido penalizado con 30 segundos nada más terminar la carrera.

Tras una tarde noche (madrugada en España) loca en México, la FIA ha fallado en favor del bicampeón del mundo, que recupera los puntos y cuya remontada no cae en saco roto. Hasta 5 horas duró la reunión entre FIA, Alpine y Haas, tras un buen rato, el máximo organismo automovilístico decidió rechazar la admisibilidad de la protesta de Alpine, parecía que Fernando no se saldría con la suya después de todo.

La FIA lo rechazó en una primera instancia

Sin embargo, el equipo francés presentó una "petición de revisión", esta vez fue admitida por la FIA, y decidieron devolver el 7º puesto de la carrera al piloto de Alpine.

La FIA admitió que "la protesta original de Haas no debió admitirse, por tanto, el documento 61 (el que sancionó a Alonso) no es válido; no se aplica ninguna penalización al 'coche 14' y la clasificación final se debe arreglar y reenviar", detallaron los comisarios.

"El equipo acoge con satisfacción la decisión tomada por los comisarios antes mencionados, por la que el coche n.º 14 restituye su séptimo puesto y seis puntos de la carrera", informó el equipo Alpine en su perfil de Twitter.

¿Por qué sancionaron a Fernando Alonso?

Haas reclamó al finalizar el GP de Austin alegando que el coche del español estaba "en condiciones inseguras", Fernando sufrió un fuerte accidente con Stroll, entró a boxes para reparar daños, volvió a la pista para remontar del 15º al 7º pero su retrovisor estaba dañado y terminó la carrera sin él. La FIA aceptó la protesta de Haas y penalizó a Alonso con 30 segundos (bajó del 7º al 15º).

Afortunadamente para Fernando y Alpine la cosa terminó bien.