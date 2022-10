Aston Martin alza el vuelo antes de recibir a Fernando Alonso

Fernando Alonso tiene por delante las 3 últimas carreras como piloto de Alpine F1 (México, Brasil y Abu Dabi), cuando termine esta temporada recalará en Aston Martin en busca de un nuevo reto en una escudería que tiene mucho que demostrar y que de momento está muy lejos del equipo francés.

Vettel puntua en las 3 últimas carreras

No obstante, en los últimos 3 Grandes Premios hemos podido dilucidar una notable mejoría en los resultados de Aston Martin. Su mejor piloto, Sebastian Vettel (se retira a final de año) ha podido puntuar en Singapur (8º), Japón (6º) y Estados Unidos (8º), mientras que Stroll fue 6º en Singapur, 12º en Japón y abandonó en Austin tras su accidente con Fernando, el canadiense andaba cerca de los puntos.

A efectos de clasificación en el Mundial de Pilotos, es el alemán el que acumula la mayoría de los puntos, Vettel es 11º con 36 puntos, a 10 de Bottas y a 35 de Alonso, mientras que Stroll está muy abajo (15º con 13 puntos).

Siguen lejos de Alpine y McLaren

Apenas existe la comparación con los pilotos de Alpine (Ocon 8º, 78 puntos y Alonso 9º con 71), sin embargo, en estas últimas carreras los de Aston Martin han sumado en 4 de 6 y además en buenas posiciones (8º, 6º, 6º y 7º).

Vettel: "No se de donde viene esta mejora"

Hasta Sebastian Vettel se sorprendió del rendimiento de su monoplaza en los últimos fines de semana: "No se de donde viene esta mejora, realmente no. Cuidamos bien los neumáticos, pero no creo que sea el principal factor. Fue una sorpresa ser más rápidos que McLaren y Alpine en Austin", explicó el alemán, que compitió de tú a tú con Fernando en Japón (justo por delante del asturiano) y en Austin (justo por detrás).

Aston Martin roza el 6º puesto de Haas

Esta mejora se ha visto reflejada en la clasificación del Mundial de constructores, donde Aston Martin ya es 7º (49) y solo se encuentra a 3 puntos de Alfa Romeo (52), que empezó bien pero que ha caído en picado. Eso sí, está a un mundo de McLaren (138) y Alpine (149), de los de la cabeza mejor ni hablamos (Mercedes 416, Ferrari 469 y Red Bull 656), están en otra liga. Veremos en México como va el Aston Martin.

Fernando Alonso es consciente de que no luchará por el Mundial en 2023, probablemente no estará ni cerca, pero el proyecto ilusiona, el dinero sobra, el equipo es fantástico y las ganas de crecer son las que han convencido al asturiano, que en 2-3 años podría estar en la pelea.