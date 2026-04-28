Fernando Alonso no quiere retirarse de la F1: "Espero que no sea la última temporada"

El futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 empieza a aclararse. El piloto asturiano, cuyo contrato con Aston Martin finaliza en 2026, ha dejado claro que su intención es seguir compitiendo en el Gran Circo.

"Creo que el momento en el que deje de correr será una decisión dura y costará aceptarla. El tiempo dirá, lo sentiré"

En una entrevista con el Automobile Club de Monaco, el bicampeón del mundo se mostró sincero sobre su situación: "No sé si seguiré. Es difícil decir. Me encanta correr, me encanta lo que hago. Hice mi primera carrera con tres años y ahora tengo 44. Así que llevo 41 años detrás de un volante. Creo que el momento en el que deje de correr será una decisión dura y costará aceptarla. El tiempo dirá, lo sentiré".

Sin embargo, su sensación actual apunta claramente a la continuidad: "Y por ahora no siento que haya llegado ese momento, me siento competitivo y motivado. Estoy contento cuando conduzco. Así que espero que no sea la última temporada".

Complicado inicio de año con Aston Martin

Alonso ya había dejado entrever en 2025 que no descartaba seguir en la Fórmula 1 incluso sin un coche competitivo, algo que se refuerza con el complicado inicio de curso de Aston Martin, lejos de la lucha por los puntos. Sus palabras confirman que, a sus 44 años, el asturiano sigue con hambre de competición y no contempla todavía el final de su carrera.

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