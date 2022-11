Fernando Alonso abandona en su última carrera con Alpine y 'pierde' ante su compañero por 2º vez en su carrera

Punto y final. La etapa de Fernando Alonso en Alpine (Renault) ha terminado. El piloto asturiano ha cerrado con muy mal sabor de boca su tercer periplo en la escudería francesa al abandonar por problemas de motor en la vuelta 27.

El bicampeón no ha podido ni terminar la carrera con la que decía adiós al equipo más importante de su carrera. Además, ha visto como su compañero de equipo, Esteban Ocon, ha terminado por delante de él en el Mundial de Pilotos, el francés ha sumado 92 puntos y el español 81.

En 19 años solo perdió ante Button en 2015

Esto supone que en las 19 temporadas en las que Fernando Alonso ha corrido en la Fórmula 1, esta es solo la segunda vez que termina por detrás de su compañero de equipo, el único precedente previo tuvo lugar en 2015, cuando perdió la batalla ante Jenson Button (16 a 11) en aquella temporada infernal en McLaren.

En 2007 terminó empatado a 109 puntos con Lewis Hamilton en su año tan polémico en McLaren, aunque el inglés acabó por delante al haber cosechado mejores posiciones y resultados durante el Mundial.

6 abandonos en 2022: un lastre demasiado grande

Los seis abandonos del ovetense durante todo el Mundial han sido un auténtico lastre en la lucha con su compañero y como ha dicho Alonso en varias ocasiones: "He perdido unos 50-60 puntos entre abandonos, problemas de fiabilidad...".

"Problemas de motor, es el resumen del año", decía el de Alpine a DAZN. Más tarde, con 'AS', ha terminado de desahogarse: "Seis abandonos, pero también otros que no cuentan como abandono, como la clasificación de Australia o el esprint de Austria, que no pude ni empezar. Hay nueve o diez problemas de fiabilidad que a este nivel es obviamente inaceptable. Todos sucedieron en mi coche, así que estoy feliz de terminar, de tener mañana el ajuste del asiento con Aston (Martin) y de hacer el martes el test de neumáticos. Espero que empiece otro proyecto con mejor suerte", explicó Fernando.

Este lunes probará su nuevo monoplaza, el Aston Martin, en los test de Abu Dabi, por lo que pasará página muy rápido el piloto de 41 años: "Cerrar este capítulo y empezar uno nuevo en Aston es increíble, por lo que están haciendo en cuanto a fichar a gente, preparar instalaciones, inversión. Estoy deseando que empiece el año que viene", concluyó.

Ganó Verstappen y Leclerc fue subcampeón

La última carrera del año terminó con el neerlandés y bicampeón del mundo de F1 como ganador del GP, la 15º victoria de esta temporada en un año de dominio incontestable. Red Bull se llevó de calle el Mundial de Constructores pero termina el año con mal sabor de boca ya que Leclerc, 2º hoy, le birló a Checo Pérez el subcampeonato por solo una posición. Ay si Max le hubiera dejado pasar en Brasil...

Mercedes fue 3º y Alpine 4º, Aston Martin, en un buen final de temporada, ha puesto a ambos pilotos hoy en los puntos (Stroll 8º y Vettel 10º) por lo que ha podido igualar a Alfa Romeo en el Mundial (empate a 55) pero la nueva escudería de Fernando Alonso mantendrá la séptima posición ya que Bottas consiguió como mejor resultado un 5º puesto, mientras que el mejor de Aston Martin fue un 6º de Vettel.

Noche de despedidas también en Abu Dabi: Alonso a Aston Martin, Gasly a Alpine, Schumacher fuera de Haas, Ricciardo adiós a McLaren y hola a Red Bull como 3º piloto. Sin embargo, la despedida más relevante fue la del 4 veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, 37 años y 299 carreras después se va uno de los más grandes de la historia y de la F1 reciente. En marzo de 2023 arrancará una nueva temporada.

Así queda el Mundial de pilotos

... y así queda el de Constructores