Fernando Alonso: "El tercer Mundial aún es posible"

Fernando Alonso afronta este fin de semana en Yas Marina su última carrera con Alpine. El GP de Abu Dhabi será el último con la escudería francesa antes de hacer las maletas con rumbo a Aston Martin. El bicampeón del mundo de F1 no ha podido triunfar en su regreso al Gran Circo, pero no pierde la fe.

Y es que ha sido el propio Fernando Alonso, en una charla con periodistas en Yas Marina, quien ha reconocido que aún cree posible ganar un tercer Mundial con Aston Martin.

"Ganar el título es lo que me motiva cada día. Sigo pensando que el tercer Mundial será posible en algún momento", explicó Fernando Alonso.

El piloto asturiano reconoce a AS, uno de los medios presentes en esa charla en Abu Dhabi, que aún quiere seguir en la F1 "dos o tres años".

"Ganar el título es lo que me motiva cada día. Sigo pensando que el tercer Mundial será posible en algún momento. Puede que no el año que viene, pero quién sabe en el futuro. Además en el proyecto de Aston Martin hay muchas cosas que me atraen. Puedo construir un equipo, no desde cero porque ya están asentados, pero después de este año confían progresar en las próximas temporadas y tienen mucha gente nueva, mucho talento, una nueva fábrica. Podemos construir algo juntos y ser campeones del mundo algún día. No sé si seré piloto ese año en el equipo, pero si no espero seguir siendo parte de la organización de alguna manera para sentirme también parte de ese campeonato", explica Alonso al citado diario deportivo español.

"Sigo (en la F1) porque creo que tendremos una oportunidad"

Fernando Alonso aclara que no seguiría en la F1 si sintiera que no puede optar a la victoria.

"No seguiré si no siento que podemos tener una oportunidad, sea del uno o del diez por ciento. Sigo porque creo que tendremos una oportunidad. Cerrar la desventaja que tiene Aston Martin ahora para el año que viene no es realista. Pero hay que trabajar mejor que el resto, en este entorno tan competitivo, para ser campeón necesitas hacer algo especial y yo estoy preparado para hacer algo especial", apunta Fernando Alonso.

En otro orden de cosas, Fernando Alonso (Alpine) dedicó el casco con el que competirá este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi al alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que afronta su última carrera en la Fórmula 1.

"A veces luchamos por campeonatos, a veces por el séptimo lugar en Japón hasta la línea de meta (este año) y, obviamente, siempre disfrutamos cada batalla y nos respetamos tanto como pudimos", reconoce Alonso en declaraciones que recoge Motorsport.

"Creo que mi carrera va a estar ligada a la de Sebastián de alguna manera"

"Creo que mi carrera va a estar ligada a la de Sebastián de alguna manera, porque luchamos por muchas cosas en las mejores temporadas de nuestras vidas, probablemente. Aunque estuvo de su lado el resultado, siempre, creo que va a estar muy ligado a mí", indicó el bicampeón.

Fernando Alonso llevará en el casco los colores de Alemania y un "gracias Seb" escrito en alemán.