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La inaudita remontada de Fernando Alonso en Mónaco para sumar su primer punto: del 21º al 10º en una carrera impoluta

El piloto de 44 años fue de los pocos que no cometió un solo error de pilotaje, y tampoco fue sancionado como muchos otros. Sumó en el Principado el primer punto de Aston Martin.

Fernando Alonso durante el GP de Mónaco

Fernando Alonso durante el GP de MónacoEFE

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Cuando todo parecía imposible y en un circuito donde cometer un error es más que probable, Fernando Alonso se agigantó y exprimió las pocas opciones que tenía (salió 21º) para terminar sumando su primer punto en la temporada de Fórmula 1. También supuso el estreno en el casillero de Aston Martin, y además en el siempre especial circuito de Mónaco.

La octava carrera del calendario tuvo de todo, salidas en falso, abandonos por doquier, banderas rojas y drama, mucho drama. Fernando partió penúltimo y ganó varias posiciones en una salida marca de la casa, pero fueron los problemas de fiabilidad y los abandonos los que permitieron subir como la espuma al ovetense a lo largo de la carrera.

Siete abandonos, banderas rojas, resalidas...

Hasta siete pilotos no pudieron terminar la carrera: Verstappen, Bottas, Bearman, Norris, Stroll, Leclerc y Sainz. Algunos por problemas mecánicos y otros por irse contra el muro o tocarse con otros coches, con lo que supone un roce en el cuerpo a cuerpo en un circuito como Mónaco en el que no hay margen de error posible. Finalizó undécimo tras penalizaciones a Russell (drive-through), y consiguió el décimo con la sanción a Checo.

"Teníamos que ser muy agresivos"

Fernando ganó posiciones en las dos salidas que hubo (la segunda tras la bandera roja) y apenas perdió posiciones en carrera, a lo que se sumó la buena suerte de los abandonos y de una conducción agresiva, precisa y sin un solo error: "Teníamos que ser muy agresivos, paramos en la vuelta tres porque no tenemos nada que perder a la hora de tomar riesgos y con la estrategia. A veces sales bien y recuperas muchas posiciones, como hoy", dijo a AS.

Alonso, a sus 44 años: "Me siento bien, fuerte... competitivo"

En prácticamente ningún escenario se contemplaba que Aston Martin fuera a terminar en zona de puntos, pero en carreras locas y con un piloto con la ambición y el carácter del asturiano todo es posible: "Me siento bien, me siento fuerte. Intento hacerlo bien en las clasificaciones y las salidas y sacar el máximo partido al coche, pero estamos en una situación anónima. Últimos en la parrilla, no saldremos en ningún sitio, pero eso no quita que me encuentre bien y me sienta competitivo", explicó el piloto de 44 años.

Siendo Aston Martin el peor coche en varios de los GP que ya han pasado, y compitiendo únicamente con Cadillac en el resto, la única nota positiva es que Fernando Alonso ha sido el primero en puntuar y ya está por delante de Stroll, Bottas, Checo y Hulkenberg en el Mundial de Pilotos. Acerca del 'efecto Adrian Newey': "Tengo fe de ver un cambio radical de lo que vemos con el coche, ahora solo necesitamos esperar otras cuatro o cinco carreras de resultados dolorosos... Newey también piensa en lo que haremos en Singapur o las próximas carreras urbanas. Es el mejor y será mejor cuanto más tiempo pasemos en pista junto a él", explicó a Marca.

La carrera la ganó el joven Antonelli, que ya enlaza cinco victorias consecutivas y va directo hacia su primer título Mundial con apenas 19 años (lo ganaría con 20). Hamilton y Hadjar completaron el podio.

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