Los datos que maneja Ferrari para tratar de anular la sanción a Carlos Sainz

Desde Maranello han trabajado para poder dar la vuelta a la sanción de cinco segundos que los comisarios del GP de Australia impusieron a Carlos Sainz tras su toque con Fernando Alonso en la curva 1 de Albert Park durante la segunda resalida. Esa sanción hizo que el madrileño pasará de la cuarta a la última plaza y arruinó la carrera del piloto de Ferrari.

La escudería italiana solicitó el pasado viernes una revisión de la sanción a Carlos Sainz basándose en el artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional, que permite pedir una revisión a la FOIA cuando el solicitante cuenta con información nueva y relevante, que no tenía en el momento en el que se tomó la decisión. Y este es el caso de Ferrari, según informa Motorsport.

Según este medio, desde Maranello han podido acceder a información de telemetría y GPS que probaría que Carlos Sainz se encontró al AMR23 de Fernando Alonso a un ritmo mucho más lento del normal. ¿Y cuál fue la razón? Según informa Motorsport, la telemetría a la que ha tenido acceso Ferrari demostraría que, durante esa segunda resalida en Albert Park, Fernando Alonso habría frenado antes de tiempo para evitar chocar con el Mercedes de Hamilton. Eso obligó a Pierre Gasly, con el Alpine A523, a clavar las ruedas para no chocar con el asturiano, lo que propició que se fuera recto por la escapatoria.

Y el hecho más relevante de esa telemetría es que Fernando Alonso toma la curva 1 a un ritmo mucho más lento del normal, mientras que Carlos Sainz frena antes que el asturiano, por lo que no tiene intención de chocar y sí de evitar la colisión con su compatriota. Si se aceptan estos datos, quedaría demostrado que Carlos Sainz no alargó su frenada y que no tuvo responsabilidad en el toque con Fernando Alonso.

Los comisarios del GP de Australia serán convocados por la FIA en los próximos días para valorar la nueva información aportada por Ferrari y determinar si Carlos Sainz tuvo o no culpa en ese incidente. Todo está en el aire y habrá que esperar a ver cuál es la decisión definitiva sobre una sanción que hasta el propio Fernando Alonso tildó de desproporcionada.