Dani Clos y Andy Soucek analizan la posible llegada de Carlos Sainz a Ferrari: "La marcha de Vettel le abre las puertas"

La bomba saltaba este martes a primera hora: Sebastian Vettel no renovará con Ferrari y abandonará Maranello a final de esta temporada. Un auténtico seísmo en la parrilla de la Fórmula 1.

La gran pregunta ahora es saber qué piloto cogerá el volante que deja vacante el tetracampeón del mundo de F1. Han salido algunos nombres, pero hay uno que sobresale por encima del resto, el de Carlos Sainz.

El español y actual piloto de McLaren es el mejor situado para hacerse con el volante de Ferrari y desde Italia ya dan casi por cerrado su fichaje por la mítica escudería.

¿Acabará Carlos Sainz en Ferrari?

El piloto Andy Soucek cree que la marcha de Vettel le abre a Carlos las puertas de Ferrari.

"Esto lógicamente abre las puertas, en primer lugar, a Carlos Sainz, que puede ser un trueque fantástico entre Ferrari y McLaren. Carlos tendría la oportunidad de su vida", explica Soucek.

Algo más cauto se muestra el piloto Dani Clos, que advierte que la llegada del español a Maranelló no será sencilla: "Ojalá Carlos Sainz pueda estar en Ferrari, pero no va a ser fácil".

Ferrari-Vettel, una relación rota por la falta de resultados

Así explica Mattia Binotto, jefe de Ferrari, el adiós de Vettel: "Esta es una decisión tomada conjuntamente por nosotros y Sebastian; ambas partes consideran que es lo mejor. No fue una decisión fácil de alcanzar, dado el valor de Sebastian como conductor y como persona. No hubo una razón específica que condujera a esta decisión, aparte de la creencia común y amigable de que había llegado el momento de ir por caminos separados para alcanzar nuestros objetivos respectivos".

Por su parte, el tetracampeón alemán dejaba estas palabras para argumentar su no renovación con Ferrari: "Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará a fines de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un común deseo de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. Los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. Esa no es la forma en que pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será".