Sebastian Vettel no renueva con Ferrari y dejará la 'Scuderia' al acabar 2020

La parrilla de Fórmula 1 puede estar muy cerca de sufrir un terremoto de cara a la próxima temporada. Un asiento quedaría libre en Ferrari después de que Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo, y la escudería italiana hayan roto las negociaciones sobre su renovación.

Ferrari ya lo ha hecho oficial: el germano, cuatro veces campeón del Mundial de Fórmula 1 con Red Bull, dejará la 'Scuderia' a final de esta temporada, ya que acaba contrato a finales de 2020 y las negocaciones para seguir se han estancado.

Vettel se habría mostrado inflexible ante las condiciones que le ofrecía Ferrari: Sebastian tenía que reducirse el salario y, lo que es peor, perdería su condición de piloto estrella ante el auge de su joven compañero, Charles Leclerc.

Sainz o Alonso, posibles sustitutos

La marcha de Vettel puede suponer un efecto dominó en el 'Gran Circo'. Muchos son los candidatos, pero entre los favoritos estaría el piloto español Carlos Sainz tras sus grandes actuaciones con McLaren. Su nombre suena con fuerza junto a los Daniel Ricciardo o Antonio Giovanazzi.

Así explica Mattia Binotto, jefe de Ferrari, el adiós de Seb: "Esta es una decisión tomada conjuntamente por nosotros y Sebastian; ambas partes consideran que es lo mejor. No fue una decisión fácil de alcanzar, dado el valor de Sebastian como conductor y como persona. No hubo una razón específica que condujera a esta decisión, aparte de la creencia común y amigable de que había llegado el momento de ir por caminos separados para alcanzar nuestros objetivos respectivos".

Por su parte, así lo explica Vettel: "Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará a fines de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un común deseo de permanecer juntos más allá del final de esta temporada. Los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. Esa no es la forma en que pienso cuando se trata de tomar ciertas decisiones y nunca lo será.

"Lo que ha sucedido en estos últimos meses nos ha llevado a muchos de nosotros a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades reales en la vida. Uno necesita usar su imaginación y adoptar un nuevo enfoque para una situación que ha cambiado. Yo mismo me tomaré el tiempo que necesito para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro", asevera Vettel.

"La Scuderia Ferrari ocupa un lugar especial en la Fórmula 1 y espero que obtenga todo el éxito que se merece. Finalmente, quiero agradecer a toda la familia Ferrari y, sobre todo, a sus 'tifosi' en todo el mundo, por el apoyo que me han brindado a lo largo de los años. Mi objetivo inmediato es terminar mi largo período con Ferrari, con la esperanza de compartir algunos momentos más hermosos juntos, para agregar a todos los que hemos disfrutado hasta ahora", termina Vettel.