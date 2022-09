Carlos Sainz: "Una vez llegas a la F1, el objetivo es ganar carreras y el campeonato del mundo"

Carlos Sainz afronta la recta final del Mundial de Fórmula 1 en un año en que Ferrari comenzó como un cohete y acabó diciendo adiós al título por sus errores en la pista.

El piloto madrileño sumó su primer triunfo en la F1 en el histórico trazado de Silverstone y no renuncia a una segunda victoria de aquí a la última carrera en Yas Marina el 20 de noviembre.

"Vienen los 'jet-lag', los viajes... así que hay que estar frescos para lo que viene. Una segunda victoria sería algo muy bueno", reconoce Carlos Sainz.

El piloto de Ferrari apura su preparación de cara al GP de Singapur haciendo horas en la pista de karting de su padre en Madrid.

"Cuando tengo tiempo, siempre intento subirme a un kart porque al final es lo único que medio se asemeja a una Fórmula 1", explica Carlos Sainz.

El piloto madrileño también valora la decisión de Fernando Alonso de cambiar Alpine por Aston Martin.

"Es lo que él quería y es un objetivo nuevo, un desafío nuevo", reconoce Carlos Sainz.

"Si queremos tener opciones el año que viene, tenemos que mejorar"

Carlos Sainz reconoce que, una vez llegas a las F1, el objetivo pasa a ser ganar carrerar y el Mundial.

"Una vez que consigues llegar a la F1, el objetivo pasa a ser ganar carreras e intentar ganar el campeonato del mundo. Pero está claro que si queremos tener opciones el año que viene, tenemos que mejorar", admite Carlos Sainz.

"Me veo capaz de luchar por las victorias, eso sin duda. Sí que es verdad que en Red Bull están a un nivel increíble y que nos están poniendo las cosas muy difíciles, pero si conseguimos mejorar un poquito el coche, el ritmo de carrera y conseguimos encontrar un par de 'decimitas', nos volvemos a meter en la pelea por ganar, que es el objetivo", afirma el piloto de Ferrari.

El piloto de Ferrari también valora el gran arranque de temporada del Real Madrid.

"El inicio de temporada ha sido prácticamente perfecto. A veces jugando bien y otras veces tirando de equipo", reflexiona el piloto madrileño.

Por último, Carlos Sainz ensalzó la victoria de España en el Eurobasket.

"Darles la enhorabuena porque nos han hecho sentir a todos increíble. Y ese éxito demuestra el nivel al que está el deporte español", indica Carlos Sainz.

"Yo creo que a todos alguna vez nos han entrado ganas de bajar los brazos, pero me siento identificado porque es algo que siempre me he puesto como prohibido hacerlo. Hay que intentar seguir luchando, pensar siempre que hay una siguiente oportunidad que te va a dar la vida de intentar mejorarte a ti mismo o de intentar mejorar en lo que estás fallando y darte otra oportunidad. Así yo creo que al final así es como se acaban consiguiendo las cosas", concluye Carlos Sainz.