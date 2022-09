Dos hachazos de Rodrygo y Valverde dejan KO al Atleti y elevan al Madrid al liderato

Pim, pam, dos llegadas, dos puñales, dos hachazos le valieron al Real Madrid para llevarse el derbi liguero ante el Atleti. Los de Ancelotti alargan un espectacular inicio de temporada, 9 victorias en 9 partidos, y vuelven a recuperar el liderato de la Liga.

El derbi comenzó a jugarse mucho antes del pitido inicial, la polémica sobre los bailes de Vinicius manchó la previa y el derbi, y los más perjudicados fueron el Atleti y el propio madridista, al menos a nivel individual, estuvo con la mente en otro sitio y se dejó su fútbol en casa.

El Madrid decide en dos llegadas

Salió eléctrico el Atleti, embotellando a su rival en el área pero sin generar grandes ocasiones, el Madrid tardó en entrar en el partido pero enseguida se organizó y comenzó a dormir el derbi. Solo algún acercamiento a balón parado y algún tiro desde fuera incomodaron a Courtois. Los de Ancelotti iban cogiendo el tempo del encuentro y cuando lo hace no necesita nada más que dos o tres toques, como un asesino silencioso, sin rodeos, sin tener que dominar. Pim, pam.

Una triangulación entre Rodrygo, Mendy y Tchouaméni descolocó la telaraña del Cholo, el mediocentro filtró un balón aéreo y preciso al brasileño para que este, de primeras y tras bote batiera a Oblak. Primer KO, no necesitó nada el equipo merengue.

El Atleti no estuvo a la altura

No llegó la reacción del equipo del Cholo a ese primer gol, pese a que el Metropolitano apretó, los jugadores no encontraron la debilidad de un Madrid que dio la sensación de ir a medio gas, el Atleti no le llevó al extremo, ni físicamente hablando, mala señal para un equipo de Simeone.

En el minuto 36 llegó el segundo gol del Madrid y la sentencia para el Atleti, otra combinación de 2-3 pases rápidos permitieron correr a Vinicius, que encaró a Oblak y cuyo disparó se estrelló en el palo, el Metropolitano aguantaba la respiración, el rechace le llegó a Valverde y el uruguayo fusiló la portería rojiblanca.

Los blancos: 9 de 9 y lanzados al parón

Siguieron sin llegar las respuestas del Atleti en la segunda parte, los merengues, agazapados atrás y muy ordenados apenas cedieron ocasiones. El Metropolitano apretó en los minutos finales y el gol de Hermoso (terminó expulsado) en el 82 levantó al estadio y despertó a un Madrid aletargado, que se volvió a centrar y durmió el derbi para llevarse 3 puntos, reconquistar el liderato, seguir imbatido y hundir a un Atleti que se aleja de los primeros puestos.