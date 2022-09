Fernando Alonso: "Quiero un coche competitivo, de ahí el cambio a Aston Martin"

Fernando Alonso ha analizado su cambio de escudería de cara a la próxima temporada en la Fórmula 1. Y es que el asturiano cambiará el garaje de Alpine por el de Aston Martin. El bicampeón del mundo ha explicado la razón de esta decisión.

"El objetivo para el futuro es intentar tener un coche competitivo que nos permita luchar y ahí el cambio a Aston Martin. Cambio de escudería y tengo esperanza de poder dar ese salto importante para luchar por cosas más importantes", explicó Alonso en un directo de Instagram a través de la cuenta de Finetwork.

"Tienen recursos, inversión y talento, fichando ingenieros número uno de Red Bull y Mercedes. Este año han empezado mal, pero a veces esto te da esa chispa y ambición. Vamos a intentar darle la vuelta a la situación", aseguró Fernando Alonso.

"Este año estoy bien en cada carrera. Me siento fuerte..."

El bicampeón del mundo de F1 también valoró de forma positiva su regreso a la Fórmula 1.

"Estoy contento con mi segunda etapa. Siempre hay riesgo cuando estás dos años fuera, porque puede que no te adaptes a los coches. Tenía ejemplos como Kimi y Michael. Las primeras 5 carreras del año pasado no estaba cómodo del todo. Este año estoy bien en cada carrera. Me siento fuerte, en las valoraciones después de la carrera siempre estoy tercero o cuarto", admitió Fernando Alonso.

Por último, el piloto asturiano aseguró que espera conseguir algún podio esta temporada con Alpine, equipo con el que mantiene una buena relación.

"Lo que hemos hecho Renault y yo siempre será parte de la historia. El podio está más cerca que otros años, pero necesitas la ayuda de los coches de delante. Este año estamos sextos y séptimos y si en alguna carrera hay algún toque delante estamos para coger esa oportunidad. Aún quedan oportunidades", explicó el bicampeón del mundo.