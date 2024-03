Carlos Sainz será operado de apendicitis y no correrá el GP de Arabia Saudí

El GP de Arabia Saudí, segundo de la temporada 2024, no podrá contar con Carlos Sainz. El piloto madrileño de Ferrari tendrá que ser intervenido por una apendicitis que se le ha diagnosticado en las últimas horas después de que se encontrara enfermo o indispuesto desde el pasado miércoles, cuando abandonó el paddock antes de tiempo.

"Ha sido diagnosticado con apendicitis y requerirá cirugía"

"Carlos Sainz ha sido diagnosticado con apendicitis y requerirá cirugía. A partir del FP3 y durante el resto de este fin de semana, será sustituido por el piloto reserva Oliver Bearman. Por lo tanto, Oliver no volverá a participar en esta ronda del Campeonato de F2. La familia Ferrari le desea a Carlos una pronta recuperación".

El madrileño pilotó heroicamente en los Libres 1 y 2

Sainz, que fue tercero en Bahréin, ya se mostró convaleciente en el día de ayer, cuando casi heroicamente decidió participar en las dos sesiones de entrenamientos libres: "Día muy difícil para mí, no estoy del todo recuperado de la indisposición que me ha tenido en cama las últimas 24 h. Al menos he podido ir al circuito y aprovechar al máximo el tiempo en pista. Espero estar recuperado mañana para apretar al límite", explicó más tarde en redes sociales.

Precisamente este viernes volvió a publicar en su perfil personal de 'X' (antes Twitter) sobre el Día de la Mujer: "Feliz de ver cada vez más mujeres en el paddock inspirando a las nuevas generaciones del automovilismo". Poco después se ha hecho oficial el comunicado de su equipo.

Oliver Bearman le sustituirá

Por otra parte, el piloto inglés de 18 años, Oliver Bearman, será el que le sustituya este viernes en los Libres 3, la clasificación y mañana sábado en la carrera. Por supuesto será la primera vez que se suba a un Fórmula 1, aunque esta temporada está compitiendo en Fórmula 2, la categoría que está un escalón por debajo del Gran Circo. El jovencísimo británico acompañará a Leclerc en la búsqueda de otro podio o de al menos apretar las tuercas a Red Bull y especialmente a Max Verstappen.

Jarro de agua fría para Carlos, que comenzó la temporada por todo lo alto sumando un valiosísimo podio solo por detrás de los dos Red Bull, y que ahora, además de perderse el GP de Arabia Saudí, tendrá que recuperarse bien para llegar a Australia (en dos semanas). Esperemos que solo sea un alto en el camino y que pueda volver tan fuerte como inició este 2024, totalmente clave para su futuro teniendo en cuenta que saldrá de Ferrari a final de temporada.

