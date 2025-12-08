Muere Enzo Badenas, piloto valenciano de 17 años, en un entrenamiento privado en Castellón

Enzo Badenas, piloto valenciano de 17 años, falleció este pasado domingo en un entrenamiento privado en el circuito Red Sand Park de Vilafamés, en Castellón.

La noticia la confirmó el CETDM a última hora de la tarde de este domingo 7 de diciembre y el circuito Ricardo Tormo emitió un comunicado oficial informando de la tragedia:

"Ha sufrido un grave accidente en un entrenamiento privado"

"El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) lamenta el fallecimiento de Enzo Badenas, piloto de motocross nacido en Gandía el 24 de enero de 2008. Badenas ha sufrido un grave accidente este domingo 7 de diciembre cuando realizaba un entrenamiento privado.

Enzo Badenas entró a formar parte del CETDM en el año 2023 tras conseguir diversos logros como su título de Campeón de España de 85cc la temporada anterior. En todo este tiempo ha mostrado un gran crecimiento personal y profesional que le ha llevado a lograr diversos podios y victorias, así como ser convocado con la Selección Española de Motocross y competir en certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa.

El Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo está consternado con esta noticia y todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz".

Campeón de España en 2022

Tal y como se indica en la nota oficial, Badenas, todavía menor de edad, se proclamó campeón de España de 85cc en 2022 y empezó a formar parte del CETDM (Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor) un año después. Además, fue convocado por la Selección Española de Motocross para competir tanto en pruebas nacionales como internacionales.

La Generalitat lamenta su fallecimiento

De momento no ha trascendido la causa del accidente ni de cómo se produjo, no obstante, la Generalitat Valenciana también ha lamentado su fallecimiento en un comunicado en la red social X: "La Generalitat Valenciana lamenta profundamente el fallecimiento del joven piloto valenciano, Enzo Badenas, de 17 años. Campeón de España de 85cc en 2022, miembro del equipo nacional y tecnificaba en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor del Circuit Ricardo Tormo. Nuestro cariño y condolencias a su familia, amigos y al mundo del motociclismo".

