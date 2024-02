Briatore y el fichaje de Hamilton por Ferrari: "Puedes tener a Batman en el equipo, pero si el coche no es competitivo..."

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari de cara a 2025 ha supuesto un auténtico terremoto en la Fórmula 1 cuyas consecuencias aún están por calibrarse. La primera incógnita es saber si los de Maranello lograrán tras casi 20 años de sequía, el último Mundial ganado por uno de sus pilotos fue el de Raikkonen (2007), volver a reinar en la máxima categoría del automovilismo y acabar con el duopolio de Mercedes y Red Bull (entre las dos escuderías han ganado los últimos 14 Mundiales de pilotos y constructores). Pero antes de resolver esa duda queda por ver quién ocupará el volante de Hamilton en Mercedes en 2025 o cuál será el futuro de Carlos Sainz en la F1.

Lo que ya nadie duda es de que la llegada de Hamilton a Ferrari supone el movimiento de más impacto en este deporte en los últimos años. Flavio Briatore, Damon Hill y Ralf Schumacher, tres personas con mucho peso en la F1, han dado su opinión sobre el fichaje de la década.

"Estoy muy sorprendido por el fichaje de Hamilton por Ferrari, habrá tenido sus razones. Lo único que puedo decir es que le deseo lo mejor a Ferrari y al piloto inglés. Me sorprende porque Mercedes ha hecho mucho por él", reconocía Briatore a Lapresse.

El exjefe de Fernando Alonso en Renault recuerda que el éxito, al margen de la tremenda calidad y clase de Hamilton, dependerá de si desde Maranello logran darle un monoplaza competitivo.

"¿Estoy de acuerdo con la elección? No lo sé. En primer lugar es esencial fabricar un buen coche, porque puedes tener a Batman en el equipo, pero si el coche no es competitivo el piloto no podrá marcar la diferencia. Es fundamental que el coche funcione", sentencia el italiano.

Hill y Ralf Schumacher creen que Hamilton acierta yendo a Ferrari

Damon Hill, en Sky Sorts, se ha mojado también a la hora de valorar la noticia del año en la F1 y opina que si Hamilton ha decidido dejar Mercedes será por algo.

"Si Hamilton hubiera pensado que tenía posibilidades de ganar el Mundial en Mercedes se habría quedado. Probablemente piensa que Ferrari es el mejor equipo para los últimos años de su carrera, para intentar ganar un octavo título. Y si no puede, al menos lo habrá intentado, pilotando un coche tan emblemático como el Ferrari. Lewis tiene el instinto para saber por dónde sopla el viento. Aquí puede haber sentido algo parecido a cuando dejó McLaren por Mercedes", opina Hill.

Ralf Schumacher, hermano de Michael, cree que la decisión de Hamilton de irse a Fererari puede ser la "opción correcta".

"Creo que podría ser la elección correcta para Lewis. Hay muchos pilotos a los que les gustaría conducir un Ferrari antes de terminar su carrera y él es uno de ellos", indicó Ralf.

"Creo que Vasseur ha sido un factor clave para que Lewis haya decidido irse a Ferrari. Ya ha hecho un excelente trabajo cambiando el equipo y puede llevar ese trabajo a otro nivel. No he hablado con Lewis, pero no creo que lo haga porque lo hizo Michael. Creo que es algo que quiere hacer, por todo lo que representa Ferrari en la historia de la F1 y, claro está, busca ganar su octavo Mundial", sentencia el expiloto alemán.