Fernando Alonso: "No creo que Hamilton y yo seamos amigos en un futuro"

Fernando Alonso ha repasado su carrera deportiva en el documental 'Revelado', de DAZN. El asturiano ha despachado así su relación con Lewis Hamilton: "No creo que seamos amigos en un futuro. No compartimos muchas cosas. En 2007 la rivalidad con Hamilton subió a un nivel superior. Estábamos en el mismo equipo, en el mismo garaje y empezamos a notar esta tensión, que había fricción. Llegas a la reunión del equipo, ves sus cámaras on board del coche... Y en las reuniones se queja de la parte trasera para que el equipo tome una filosofía para desarrollar el coche... para que cada uno empiece ya a mirar por lo suyo, para tener ese extra de ventaja. Hubo muchas cosas que rompieron un poco la armonía de ese año. Éramos jóvenes e inmaduros y tuvimos muchos encontronazos. Tuvimos un jefe que no supo controlar la situación", resume el bicampeón del mundo de F1.

"Fue un año difícil. Lo que ocurrió en 2007 queda bajo llave. Las hemos tenido también a lo largo de los años. En 2013 estuvimos en Canadá jugando al gato y al ratón. Tuvimos muchas. Cada vez que nos adelantamos el uno al otro tiene un extra de satisfacción y de dolor cuando eres el adelantado", zanja Fernando sobre lo ocurrido en McLaren en la temporada 2007.

"Fue muy especial luchar con él [Schumacher] y ganar los títulos con él en la pista. Era un tipo duro en todo"

Otro nombre propio: Michael Schumacher. "Es una rivalidad, un rival, una inspiración también", sigue el piloto de Aston Martin. Se trata de "uno de los rivales más duros" que el piloto español ha tenido, pero también "un referente" que "dominaba la categoría" y "ganaba casi todas las carreras". Fue su ídolo y también su gran oponente en pista: "Fue muy especial luchar con él y ganar los títulos con él en la pista. Era un tipo duro en todo. Era muy frío, mantenía las distancias e intentaba intimidar", rememora.

Alonso también tiene buenas palabras para Max Verstappen, el piloto que "últimamente ha ganado todo". Opina que el neerlandés "muy limpio" a la hora de conducir y destaca su sencillez: "Vamos con la ropa del equipo y una mochila. Eso es lo que más me gusta de Max. Nos gustan las cosas simples y las carreras". Cuestionado sobre si son amigos, Fernando lo tiene claro: "Amigos pilotos yo diría que con Fisichella sí tengo una relación de amistad. Fuera, me puede caer bien o genial alguien pero no me iría de vacaciones o a esquiar con él".

"Mi padre deportivo"

Flavio Briatore fue su padre deportivo: "Es una persona fundamental en mi carrera deportiva desde los inicios. Cualquier piloto que corra en Fórmula 3 o Fórmula 1 necesita un padrino. Te abre muchas puertas. No conoces nada de lo que ocurre ahí dentro". Explica que Briatore es "una persona con mucho carisma, un gran negociador y alguien en quien confiar". Durante dos décadas trabajaron juntos: "Él ha sido mi padre deportivo. Siempre me ha aconsejado lo que estaba bien, lo que se podía mejorar... Es una relación paternal".

Alonso recuerda con nostalgia su etapa en Ferrari: "La última victoria con Ferrari, mi última victoria en la F1. Recuerdo esta época con mucho cariño. Es un equipo que tiene algo dentro del carácter en sí de la gente, del sentido del humor... Los italianos y los españoles somos parecidos, congenié muy bien con los mecánicos y con todo el personal".

Su "carrera perfecta"

En Valencia 2012 protagonizó una "carrera perfecta": "Valencia 2012 fue la mejor carrera, en la que más cerca estuve de sentirme invencible. Estás en otra dimensión. Las cosas que haces, que van saliendo... no son las normales y te das cuenta de ello. Todo te sale bien. Tienes un feeling con el coche que otros domingos no tienes. El deporte español estaba en auge, ganábamos en todo lo que hacíamos. Es una carrera que me marcó para siempre".