El mal augurio de Sebastian Vettel sobre las opciones de Aston Martin de cara a 2023

Sebastian Vettel ha pinchado el globo de optimismo que Aston Martin trata de vender de cara a la próxima temporada. La llegada de Fernando Alonso, la nueva fábrica y el monoplaza en el que trabajan de cara a 2023 llevó a Andrew Green, director técnico de la escudería inglesa, a asegurar que la próxima temporada lucharán con los mejores equipos y por las victorias.

Pero ese análisis de Andrew Green no coindice con el de Sebastian Vettel. El tetracampeón del mundo de F1 se retirará a final de esta temporada y ha explicado que los cambios y mejoras que Aston Martin está implementando tardarán en dar sus frutos.

El piloto alemán no confía en que la llegada de Alonso y las inversiones de la escudería inglesa puedan colocar a Aston Martin en disposición para luchar con Red Bull, Ferrari o Mercedes.

"Haber ganado no garantiza que vayas a ganar de nuevo, pero es algo que ayuda. Tenemos la gente y se está construyendo la nueva fábrica, así que todo está avanzando, pero llevará su tiempo. Teníamos una gran oportunidad este año con el cambio de reglamento, pero hemos caído en la misma trampa que otros muchos. Algunos han sido más afortunados, diseñando el coche alrededor de una altura de marcha que funcionase", analiza Vettel.

"Ahora existe este reglamento hasta 2026, por lo que los equipos que empezaron bien tendrán una ventaja sobre los que empezaron mal, y el límite presupuestario no permite poner todo el dinero y los recursos en este problema para ponerse al día", asegura el piloto alemán.

La visión de Vettel es un jarro de agua fría en las aspiraciones de Aston Martin a corto plazo, aunque todo son opiniones hasta que se vea rodar al nuevo monoplaza de Fernando Alonso la próxima primavera y en los primeros test de pretemporada.

"Fernando no necesita ningún consejo"

En otro orden de cosas, Vettel declinó dar ningún consejo a Fernando Alonso.

"Fernando no necesita ningún consejo. No estoy seguro de que los acepte, pero no los necesita de todos modos. Habiendo estado tanto tiempo y habiendo visto tantas cosas, le irá bien, auguró el piloto alemán.

Vettel reconoce que el asturiano ha sido su primer gran rival en la F1, aunque admite que el rival más complicado al que se ha enfrentado es Lewis Hamilton.