Ares Lahoz hace historia en el Europeo de Autocross: primera victoria femenina en un prueba pese a las zancadillas en pista

Al volante de su car cross, Ares Lahoz ha firmado un fin de semana redondo al convertirse en la primera mujer en subir a lo más alto del podio del Campeonato de Europa de Autocross y Car Cross en la última carrera de la competición. Sin embargo, detrás del champán y del hito deportivo en esta categoría mixta, se esconde una temporada marcada por la hostilidad de parte de la parrilla ante el avance de una mujer en la cabeza de carrera.

"Estoy muy contenta en general de haber conseguido esto y de haber demostrado que soy fuerte y que puedo estar igual que los demás", celebra la piloto tras bajarse de lo más alto del cajón. Un triunfo que le sabe a reivindicación después de meses batallando no solo contra el crono, sino contra la actitud de varios competidores dentro y fuera del trazado.

"Compañeros míos que estaban en el podio, al chocarme la mano, no me miraron ni a la cara."

"En el podio me quedé un poco sorprendida de que había mucha gente que me felicitó, pero compañeros míos que estaban en el podio, al chocarme la mano, no me miraron ni a la cara. O sea, me cuesta entender el hecho este de que no puedan aceptar que una mujer esté delante de ellos". Es el reflejo de una convivencia compleja en el paddock durante un calendario de doce carreras.

Maniobras antideportivas recurrentes

El camino hasta este triunfo europeo ha sido un ejercicio de resistencia física y mental. A lo largo de las doce citas del campeonato, Lahoz demostró tener velocidad pura en los entrenamientos y capacidad para arrancar desde las primeras posiciones, pero vio cómo sus opciones de podio se truncaban sistemáticamente por maniobras antideportivas de otros pilotos, sufriendo incluso vuelcos provocados por impactos de rivales.

"Ha sido una temporada bastante dura. No me han respetado mucho por el tema de ser mujer. He tenido bastantes problemas, muchas salidas de pista por culpa de otros pilotos; aunque mi ritmo era muy bueno durante toda la temporada, ha sido un poco complicado", explica la campeona absoluta de España de 2020.

Al ser preguntada directamente si considera que esta agresividad desmedida responde al hecho de ser mujer, Lahoz apunta a las estadísticas de dirección de carrera: "Es la sensación que me da, porque al final yo veo que si tú haces un resumen de todas las banderas negras que la gente se ha llevado, soy la que ha recibido más. Entonces, no sé, nunca he querido pensar que sea por ser mujer, pero la verdad es que este año me han hecho llegar a pensar eso".

La situación llegó a tal extremo que el propio director de carrera del campeonato europeo le manifestaba su incredulidad cada vez que la piloto tenía que acudir a comisarios tras ser expulsada de la trazada: "Él mismo me dice: 'Siento tener que volver a verte aquí'. Hasta él tampoco llega a entender el por qué he tenido que subir tantas veces a su oficina". Aunque los comisarios castigaban las embestidas, el daño deportivo ya era irreversible: "Aunque ellos estén penalizados, mi carrera ya está perdida".

Ares Lahoz no es nueva en esto de abrir camino dentro de un mundo abrumadoramente masculino. En su categoría actual apenas compiten tres mujeres, mientras que en el resto de divisiones del campeonato la presencia femenina se reduce a una o dos participantes por parrilla.

"Siempre ha sido un reto para mí desde que empecé a los 16 años. A esa edad también supongo que a los chicos les costaba un poquito más entender que hubiera mujeres; además, somos muy poquitas", recuerda sobre sus inicios al volante.

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