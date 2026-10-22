Batalla campal en las calles de A Coruña con varias cargas policiales tras la visita de Santiago Abascal

La visita de Santiago Abascal a A Coruña sembró el caos en las calles. Lo que comenzaba por la mañana con una protesta multitudinaria y pacífica acabó convirtiéndose en una auténtica batalla campal que se prolongó hasta la madrugada en la ciudad herculina. Ante las cargas policiales, los manifestantes han lanzado petardos, botellas y piedras contra los agentes

Unas 4.000 personas se dieron cita desde las 11.00 horas en la céntrica plaza coruñesa de María Pita, donde Abascal realizaba al mediodía una intervención. Tras un cordón policial formado por más de una docena de furgones de la Policía Nacional, los manifestantes, convocados por organizaciones estudiantiles, Galiza Nova y el Sindicato de Inquilinas, entre otras respetaron el acto del líder de Vox, pero la tensión fue en aumento y dio lugar a los primeros disturbios que provocaron cargas policiales con el resultado de al menos un joven afectado con heridas visibles en la cara. Tras esta situación, los disturbios se fueron repitiendo hasta desplazarse hacia la esquina de la plaza en la salida hacia San Agustín, donde algunos manifestantes comenzaron a emplear las sillas de una de las terrazas de un establecimiento hostelero. Una de las piedras sobrepasó el cordón policial y golpeó en una pierna a una periodista, que tuvo que acudir a un centro sanitario para recibir asistencia.

Ya por la tarde y convocados "contra el fascismo" y "la represión policial" miles de personas se concentraron frente a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña .'No somos terroristas' o 'basta ya de represión policial' han sido otras de las proclamas escuchadas, a las que se ha sumado la petición de dimisión de responsables de este organismo.

Los agentes volvieron a cargar. Cuando ya la mayoría de las en torno a 2.000 personas que apoyaron las protestas se habían marchado, sobre las 21.15 horas, solo continuaban en la zona de los Cantones coruñeses sobre un centenar de manifestantes. La Policía empezó a disolver a los que quedaban usando porras y entre el lanzamiento de petardos e insultos contra las actuaciones policiales. Los manifestantes usaron vallas de obra que había en la zona del Obelisco para hacer una especie de barricada, que obstaculizaba el paso de los vehículos policiales.

Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguró en un comunicado que la situación dejó "doce policías heridos" y piden que se informe de quien autorizó la celebración "de una concentración de grupos radicales violentos a escasos metros de un acto del partido político de Vox".

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, condenó lo ocurrido y destaca en sus redes sociales que "Galicia no es así". En concreto dice: "Galicia no es así. Todo el apoyo a los coruñeses y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No se merecen esto. En democracia la violencia no tiene cabida".

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