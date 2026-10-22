Leo Messi desata la locura en Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Leo Messi ya está en Oviedo. El futbolista argentino ha llegado este jueves, pasadas las 13:00 horas, al Hotel Eurostars de la Reconquista para participar en los actos de los Premios Princesa de Asturias 2026, donde este viernes recibirá el galardón de Deportes en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria futbolística y su compromiso solidario.

El ocho veces ganador del Balón de Oro ha aterrizado en la capital asturiana acompañado de su mujer, Antonela Roccuzzo, y en medio de una enorme expectación mediática. Numerosos aficionados aguardaban a las puertas del hotel para recibir al argentino, que fue recibido entre gritos, aplausos y el tradicional sonido de las gaitas asturianas, como es habitual con los galardonados.

Messi ha sido el último de los premiados en llegar a Oviedo, donde protagonizará varios actos antes de recoger el reconocimiento en la ceremonia que se celebrará este viernes en el Teatro Campoamor.

Encuentro de Messi con sus seguidores

La agenda del futbolista argentino incluye un encuentro con el público este mismo jueves dentro del ciclo 'Toma la palabra', una de las actividades organizadas con motivo de los Premios Princesa de Asturias.

La cita tendrá lugar a partir de las 17:30 horas en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde los aficionados tendrán la oportunidad de participar en un acto con uno de los grandes protagonistas de esta edición.

La presencia de Messi ha generado una enorme expectación en la ciudad, especialmente después de que el argentino anunciara hace unos días su retirada de la selección nacional, poniendo fin a más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

Un premio a una carrera de leyenda

El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 ha reconocido tanto el talento y la excepcional trayectoria deportiva de Leo Messi como su compromiso social y su labor solidaria en favor de los niños más desfavorecidos.

El futbolista de Rosario ha protagonizado una de las carreras más exitosas de la historia del fútbol. Durante sus 16 temporadas en el primer equipo del FC Barcelona, entre 2005 y 2021, conquistó 35 títulos, convirtiéndose en el jugador con más partidos disputados y trofeos ganados en la historia del conjunto azulgrana.

Su palmarés con el Barcelona incluye cuatro Ligas de Campeones, diez títulos de LaLiga, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España. Messi fue además la gran figura de una de las etapas más brillantes del club catalán, destacando por su capacidad goleadora, su visión de juego y su influencia en el fútbol europeo.

Campeón del mundo y 8 veces Balón de Oro

La trayectoria de Messi también está marcada por sus éxitos con Argentina, selección con la que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América, en 2021 y 2024.

El delantero fue además una pieza fundamental en el camino de la Albiceleste hasta la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, en la que Argentina cayó derrotada ante España. Hace apenas unos días, Messi anunció oficialmente su retirada internacional tras disputar su último encuentro con la selección argentina.

En el apartado individual, el rosarino acumula ocho Balones de Oro, tres premios The Best de la FIFA y seis Botas de Oro europeas, reconocimientos que reflejan su dominio del fútbol mundial durante buena parte de las últimas dos décadas.

Su labor solidaria, clave para el reconocimiento

Más allá de los títulos y los récords deportivos, el jurado también ha querido destacar la implicación de Messi en diferentes iniciativas sociales y humanitarias.

El argentino colabora con Unicef desde 2010 como embajador de buena voluntad y desarrolla una importante labor a través de la Fundación Leo Messi, centrada en promover el acceso a la educación y mejorar la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.

Su compromiso con estas causas ha sido uno de los aspectos valorados por el jurado para concederle el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento que distingue tanto sus logros sobre el terreno de juego como su contribución a la sociedad.

Messi recogerá el galardón este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia que reunirá a los premiados de las diferentes categorías.