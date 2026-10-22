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Joaquim Bosch, sobre la ley de nietos: "Se ha valorado una posible suspensión de las elecciones"

El Constitucional aún no ha decidido si los afectados tienen derecho a votar.

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Entrevista al magistrado Joaquim Bosch | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Con 10 votos a favor y dos en contra, el Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso sobre la ley de nietos y ha dejado, por ahora, sin respuesta la petición de recuperar el derecho al voto de más de 160.000 personas nacionalizadas. El Pleno considera que el recurso del Defensor del Pueblo llegó demasiado pronto porque el Tribunal Supremo todavía no ha cerrado el procedimiento.

El magistrado Joaquim Bosch ha explicado que nos encontramos ante "una situación muy complicada, un auténtico laberinto jurídico que se tiene que resolver necesariamente antes de las elecciones". Señala que "el Tribunal Constitucional realmente no ha entrado en si los afectados tienen derecho o no a votar ni en cuál es la situación de lesión sobre el derecho fundamental. Únicamente ha entrado a decidir si se admitía a trámite para discutir la cuestión".

La mayoría de los magistrados, los que han votado a favor, entiende que para acudir al Constitucional hay que agotar antes la vía judicial ordinaria: "Lo que dice el Pleno del Constitucional es que el Supremo todavía tiene cuestiones pendientes y que hoy todavía pueden personarse afectadas".

Los dos magistrados que han votado en contra sostienen, sin embargo, que ya existen resoluciones del Supremo que impiden votar a los afectados. "Es igualmente cierto, como dicen los dos jueces discrepantes, que aunque no esté completamente cerrada la vía, sí que ya hay decisiones cerradas que generan una lesión en el derecho de voto y que es irreversible", ha explicado Bosch.

Aunque destaca que si el Constitucional tarda meses en pronunciarse y da la razón a los afectados, ya sería demasiado tarde para votar el próximo 29 de noviembre: "Si el Constitucional no entra ni siquiera a discutirlo, ya queda casi de forma definitiva que estas 160.000 personas, con mucha probabilidad, no van a poder ejercer el derecho de voto".

¿Anular elecciones?

El magistrado ha reconocido que "se han valorado varias posibilidades", entre ellas "una posible suspensión de las elecciones" o "plantearse si no se llegaba a tiempo apartar del censo a todas estas personas afectadas".

También se ha planteado que, en el caso de celebrarse, se podrían anular si el Constitucional podría "decidiera que no han podido votar personas que tenían derecho a votar, es una cuestión que se podría poner sobre la mesa". Pero Bosch considera que esa medida sería "muy desproporcionada".

Sin embargo, ha concluido que "el censo tiene cerca de 40 millones de electores y aquí hay 160.000 personas afectadas. Yo creo que dificultaría que se pudieran anular las elecciones".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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