Ares Lahoz, la campeona de España de autocross que sueña con el Dakar

Ha cambiado el polvo de la tierra, por el de la nieve. Al menos por un tiempo, porque tener las manos ocupadas en el volante siempre ha sido su principal motivación. "Me adapté muy bien y muy rápido", cuenta Ares Lahoz, campeona de España de autocross en 2020.

En este parón invernal ha querido sentir la nieve de Andorra y dejar de lado el Europeo de autocross, que a su vez compagina con los rallies. Y es que Ares es una todoterreno desde pequeñita, y en Antena 3 Deportes hemos querido hablar con ella.

"He ido callando bocas"

"Lo he vivido desde que estaba en la barriga de mi madre, he ido de carreras toda mi vida", cuenta la piloto de Mollerusa, de 24 años. Toda su vida saltando sobre aquellos que no entendían qué hacía corriendo junto a hombres: "Me he encontrado con comentarios fuera de lugar, también de algún padre que me decía: "'¿Qué te crees que vas a hacer?'". Pues bien, Lahoz fue primera mujer en proclamarse campeona de España de autocross en 2020. "He ido callando bocas y haciéndome mi lugar", sentencia. Ahora, busca nuevos retos de cara al futuro: "Veo posible el Dakar. Me gustaría hacerlo antes de los 30, en un plazo de 4 ó 5 años". Con su perseverancia, seguro que lo consigue.

Empresa familiar

La joven del Pla d’Urgell trabaja actualmente en la empresa familiar llevando el departamento internacional de ventas (fabrican coches de autocross, algunos para ilustres como Carlos Sainz o Nasser Al-Attiyah, entre otros), lo que "me permite dedicarme más a mi carrera como piloto", reconoce.

Antes de que dé comienzo el Europeo de autocross y la Copa Clio (campeonato de España de Renault Sport), Ares está participando en la GSeries que se disputan sobre hielo en Pas de la Casa (Andorra).

