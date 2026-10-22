Condena histórica contra Meta por engañar al público sobre la protección de sus datos personales

Nueva condena histórica a Meta. El juez Francis Mathew, de un tribunal del estado de Nuevo México, ha fijado la cantidad de 25.000 millones de dólares por engañar al público sobre la protección de sus datos personales.

El caso está relacionado con Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que obtuvo sin consentimiento datos de millones de usuarios de Facebook para promocionar publicidad política. Mathew calculó inicialmente una multa superior a 219.000 millones de dólares, aunque redujo el importe a 25.000 millones. La sanción acumulará intereses anuales del 15 % hasta su pago.

Nueva demanda colectiva en Australia

Se le acumulan las causas abiertas a la plataforma. Un juzgado australiano registra una demanda colectiva contra Facebook e Instagram de Meta Platforms. La denuncia defiende que estas redes sociales expusieron a los niños a contenido dañino y los mantuvieron adictos a través de algoritmos, podría ser la primera en otorgar responsabilidad a estas plataformas por dañar a sus usuarios, en concreto a niños y adolescentes.

Son ocho los demandantes que firman la denuncia que representará el bufete de abogados MinterEllison. Aseguran que cuando eran menores de 18 años se vieron perjudicados por estas redes sociales y buscan una compensación. El tribunal ha prohibido dar cualquier dato relativo a la identidad de los demandantes y a la declaración de exigencias.

El pasado mes de agosto en Estados Unidos, Meta llegó a un acuerdo con casi todos los estados norteamericanos. La compañía aceptaba pagar 18 mil millones de dólares para finalizar otro proceso judicial en el que se le acusaba de crear adicción en niños y adolescentes.

Esta demanda se registra en Australia en medio del debate entre el país y las grandes tecnológicas después de la prohibición, pionera a nivel mundial, del uso de redes sociales por menores de 16 años, y las nuevas normas propuestas que permitirían a los usuarios desactivar el contenido generado por algoritmos en sus perfiles.

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