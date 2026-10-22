Mourinho defiende a Vinícius: "Que te piten fuera te motiva, pero en casa te hace daño"

José Mourinho ha salido en defensa de Vinícius Júnior después de que el delantero brasileño recibiera pitos de una parte de la afición del Santiago Bernabéu durante su sustitución en la victoria en Champions League frente al RB Leipzig. El técnico portugués ha reconocido que las críticas de la propia afición pueden afectar a un futbolista, aunque también ha defendido el rendimiento del 7 y ha explicado los motivos de su cambio.

"Que te piten fuera es una inyección de motivación, pero en tu casa te hace daño", aseguró Mourinho en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que también destacó la evolución del Real Madrid y el trabajo de sus futbolistas.

El entrenador madridista se mostró satisfecho con la actuación de Vinícius, pese a que el brasileño volvió a quedarse lejos de su versión más desequilibrante. Mourinho considera que cumplió con las exigencias tácticas del partido y recordó que su sustitución en el minuto 70 respondió a la necesidad de introducir futbolistas con características diferentes.

Explica por qué sustituyó a Vinícius

El portugués fue preguntado por el estado de ánimo del delantero después de escuchar los silbidos de la grada. Mourinho evitó interpretar sus sentimientos, pero insistió en que su rendimiento le había dejado satisfecho: "Es muy personal si está triste o no, podéis tener una percepción, pero solo él puede decir abiertamente lo que siente o no. Como entrenador, estoy contento del partido que ha hecho, siempre se espera más de Vinícius, que sea decisivo individualmente, pero ha hecho un partido que me ha gustado", defendió.

El técnico explicó que Vinícius asumió una mayor carga defensiva que sus compañeros de ataque, algo que valoró especialmente. El brasileño no consiguió destacar tanto en el uno contra uno, pero Mourinho considera que mantuvo el equilibrio que necesitaba el equipo.

"Es un cambio de un entrenador que tiene un banquillo rico y que sabía que podía dar otra velocidad al partido con gente como Diomande o Endrick"

"Con balón no ha sido desbordante, pero ha estado equilibrado. El cambio es un cambio de un entrenador que tiene un banquillo rico y que sabía que podía dar otra velocidad al partido con gente como Diomande o Endrick", señaló, después de recordar que el brasileño, "de los tres de arriba, era el que tenía más responsabilidad defensiva".

Mourinho advirtió también de que este tipo de decisiones se repetirán durante la temporada, ya que disponer de diferentes alternativas ofensivas le permite modificar los partidos sin necesidad de que el futbolista sustituido esté jugando mal.

"Va a pasar muchas veces sacar a un jugador que no está mal por un jugador que puede dar cosas diferentes. Que te piten fuera es una inyección de motivación, pero en tu casa te hace daño", añadió.

Critica el gol encajado

Más allá de la situación de Vinícius, Mourinho valoró positivamente la evolución del equipo después de sus primeros meses al frente del banquillo blanco. El portugués reconoció que todavía queda mucho trabajo para alcanzar el nivel que pretende, aunque considera que el Madrid está dando pasos adelante.

"Si comparas con partidos anteriores, vamos mejorando", afirmó el entrenador, que también admitió que "nadie" está donde quiere porque siempre busca mejorar.

Sin embargo, hubo un aspecto del partido frente al Leipzig que no le gustó: el gol encajado en los últimos minutos. Mourinho criticó la relajación defensiva de sus futbolistas y recordó que Courtois había sido decisivo para mantener al equipo durante la primera mitad.

"El gol que nos hacen hoy no me gusta, porque el portero te hace dos paradas increíbles que te deja el partido para que tu lo ganes. Y al portero le gusta mucho irse a casa sin goles y ese gol es por estar muy relajado, como si el partido estuviera ya ganado", explicó.

El portugués también dedicó unas palabras de elogio al guardameta belga, al que conoce desde su etapa en el Chelsea: "Courtois jugó cuando llegó al Chelsea y estaba el mejor portero de la historia de la Premier, Petr Cech. Este tío es...", señaló, dejando en el aire su admiración por el madridista.

Valverde, ¿lateral en el Clásico?

Otro de los protagonistas del encuentro fue Fede Valverde, que volvió a actuar como lateral derecho y firmó una actuación destacada. Mourinho calificó su rendimiento de "partidazo", aunque evitó confirmar si repetirá en esa posición el próximo domingo frente al Barcelona.

"Hoy el partido no era fácil, el resultado es más por el segundo tiempo, porque en la primera parte pudimos incluso encajar. Fede estuvo bien defensivamente, hemos sido muy asociativos por la derecha. La situación de Fede me hace daño, porque tengo que dejar a dos laterales derechos fuera", comentó.

El entrenador reconoció así el dilema que supone utilizar al uruguayo en el lateral, una decisión que permite aprovechar su capacidad física y su polivalencia, pero que también obliga a dejar fuera del equipo a otros futbolistas especialistas en esa posición.

Con el Clásico a la vuelta de la esquina, Mourinho mantiene abierta la incógnita sobre la ubicación de Valverde, uno de los jugadores que más protagonismo ha tenido desde su regreso al Real Madrid.

Se rinde a Bernardo Silva y Camavinga

El técnico también destacó el rendimiento del centro del campo, donde Eduardo Camavinga y Bernardo Silva formaron el doble pivote ante el conjunto alemán. Mourinho se mostró especialmente satisfecho con la capacidad de ambos para dar continuidad al juego y mejorar la circulación del balón.

"Estoy muy contento con la gente. Todos trabajan mucho", aseguró. "Bernardo es un gran jugador y ha hecho un gran partido. Con un jugador como él o Arda, el equipo tiene más salida y más control, más velocidad en la transición, y eso es muy importante", añadió sobre el centrocampista portugués.

Mourinho considera que la presencia de jugadores con estas características permite al Real Madrid disponer de más recursos para controlar los encuentros, una de las cuestiones que más ha tratado de mejorar durante sus primeros meses en el banquillo.

El Clásico, próximo gran desafío

El Real Madrid afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada frente al Barcelona, un encuentro que llegará después de una nueva victoria europea y con varias incógnitas en el once de Mourinho.

El técnico no quiso pronunciarse sobre las informaciones que apuntan al posible árbitro del Clásico y recordó que la designación todavía no es definitiva: "Solo es oficial 24 horas antes", zanjó.