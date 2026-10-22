Un incendio en un edificio de Los Pajaritos, Sevilla, hace que dos personas se precipiten desde un tercer piso y varias queden atrapadas

Susto en el barrio de Los Pajaritos en Sevilla donde cuatro personas han resultado heridas en el incendio de un edificio. Dos personas se han precipitado desde un tercer piso y varios han quedado atrapados. Las cuatro personas han resultado afectadas por inhalación de humo y una también por quemaduras. Al menos dos han requerido traslado al Hospital Virgen del Rocío. Dos de los heridos presentan además lesiones tras lanzarse por la ventana, según han apuntado fuentes sanitarias.

Los agentes desplazados en la zona indican que todo apunta al cableado eléctrico de la zona que está reventado y obsoleto y que va por el interior de la vivienda.

Había varias personas atrapadas que han logrado salir tirando una sabana por la ventana afortunadamente porque una de las rejas de la casa podía abrirse desde dentro. Se desconoce por el momento el estado de las personas afectadas por el fuego.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía informó de que los hechos ocurrieron alrededor de las 07:30 horas de la mañana de este jueves cuando varias llamadas de testigos han alertado de la presencia de llamas en este edificio de la calle Mirlo. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos, sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional, que aún continúan trabajando en el incidente.