Muere a los 37 años el 'Hulk' de la NFL: su mujer encuentra sin vida en su casa a Allen Bailey

El mundo del fútbol americano está de luto tras conocerse la muerte de Allen Bailey a los 37 años, exjugador de los Kansas City Chiefs y los Atlanta Falcons, conocido popularmente como el 'Hulk' de la NFL por su espectacular físico de 1,91 metros de altura y 131 kilos de peso.

El antiguo defensa fue encontrado sin vida por su esposa el pasado martes 20 de octubre en su domicilio de Florida, según ha informado TMZ Sports, que ha podido hablar con familiares del deportista. Por el momento, se desconocen las causas oficiales de su fallecimiento, aunque su entorno cree que pudo deberse a causas naturales.

La noticia ha provocado una profunda conmoción entre sus antiguos compañeros y entrenadores, especialmente en los Kansas City Chiefs, franquicia en la que Bailey desarrolló la mayor parte de su carrera y donde compartió vestuario con Patrick Mahomes.

"Era uno de mis jugadores favoritos"

Uno de los primeros en reaccionar al fallecimiento ha sido Andy Reid, entrenador de los Chiefs, que coincidió con Bailey durante buena parte de su etapa en Kansas City.

"Nuestros corazones están con su familia y nuestras oraciones los acompañan. Es una edad demasiado temprana, obviamente. Era uno de mis jugadores favoritos, un gran muchacho. Lamento profundamente que esto le haya sucedido", expresó el técnico.

Reid también recordó la situación familiar del exjugador y lamentó especialmente su fallecimiento a una edad tan temprana: "Es terrible, sobre todo teniendo en cuenta todo lo bueno que hizo. Tiene familia, y es una situación muy triste. Sé que su padre también murió siendo joven. Es algo que te deja una sensación terrible cuando le sucede a alguien tan joven", apuntó.

Emotivo recuerdo de Patrick Mahomes

Patrick Mahomes, una de las grandes estrellas de la NFL, también ha dedicado unas palabras a su antiguo compañero, con el que coincidió durante dos temporadas en los Kansas City Chiefs. El quarterback recordó especialmente la impresión que le causó conocer a Bailey por primera vez, cuando acababa de llegar a la liga en 2017.

"Cuento esta anécdota cada año: Allen Bailey fue la primera persona que vi al entrar al vestuario tras el draft (de 2017). Vi a Allen Bailey y pensé: 'Esto ya no es la Big 12'. Fue algo surrealista verlo allí... Obviamente, es terrible recibir esta noticia. Fue un gran compañero; era uno de esos jugadores que mantienen unido al equipo. Hacía jugadas clave. Quizás no era una superestrella, pero era el tipo de jugador que hacía que todo funcionara. Estamos rezando por su familia", recordó Mahomes.

El testimonio del quarterback refleja el respeto que Bailey se había ganado dentro del vestuario, no solo por su fortaleza física y su rendimiento defensivo, sino también por su importancia en la cohesión del equipo.

1,91 metros y 131 kilos

Allen Bailey empezó su carrera profesional en la NFL en 2011, cuando se incorporó a los Kansas City Chiefs. Su impresionante constitución física, con 1,91 metros de altura y 131 kilos de peso, le valió el apodo de 'Hulk', en referencia al conocido personaje de Marvel.

El estadounidense desarrolló la mayor parte de su carrera como defensive end, una posición en la que destacó por su potencia y capacidad para frenar los ataques rivales. Permaneció ocho temporadas en Kansas City y firmó en 2018 la mejor campaña de su trayectoria.

En 2019 abandonó los Chiefs para incorporarse a los Atlanta Falcons, donde disputó otras dos temporadas antes de ser cortado en 2021, poniendo fin a una década de carrera en la NFL.

10 temporadas y 133 partidos

A lo largo de sus diez temporadas en la mejor liga de fútbol americano del mundo, Bailey disputó 133 partidos de temporada regular, registró 248 placajes y consiguió 22 capturas de quarterback.

Aunque nunca alcanzó el protagonismo mediático de otras grandes estrellas de la competición, se consolidó como un jugador importante en las defensas de los Chiefs y los Falcons, especialmente por su contundencia física y su capacidad para realizar acciones decisivas.

Su murte a los 37 años ha sorprendido al mundo de la NFL, donde antiguos compañeros y entrenadores han querido recordar su calidad humana y su aportación deportiva.