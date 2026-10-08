Fernando Alonso: "No creo que sean compatibles las exigencias de Fórmula 1 con el Dakar"

La posibilidad de que Fernando Alonso corra el Dakar 2027 parece alejarse, después de escuchar al piloto asturiano en la rueda de prensa previa al GP de Singapur. El bicampeón del mundo aseguró que las exigencias de Fórmula 1 no son "compatibles" con participar en el mítico rally.

"He leído esos rumores, pero no creo que sea físicamente posible. No creo que sean compatibles las exigencias de Fórmula 1 con el Dakar. Se necesita de una buena preparación para cualquiera de estos retos. Porque aunque se haya sido competitivo en el pasado, la gente puede pensar que son fáciles, pero requieren de preparación, determinación y suerte", indicó el asturiano.

"Cuando me enfrente a ese reto lo anunciaré yo, no será un rumor y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado", zanjó Fernando Alonso sobre las informaciones que apuntaban a su participación en el Dakar 2027.

Sin duda, un jarro de agua fría para los que soñaban con ver a Fernando Alonso por segunda vez en el Dakar. El bicampeón del mundo de F1 ya participó en el mítico rally en 2020, finalizando en decimotercera posición al volante de un Toyota Hilux T1.

El Rally Dakar 2027 se disputará entre el 1 y el 15 de enero de 2027 en Arabia Saudí, país que ha albergado el rally más importante del mundo desde 2020. El recorrido del Dakar 2027 contará, según informa la organización de la carrera, con 5.320 kilómetros cronometrados, con salida y llegada en King Abdullah Economic City.