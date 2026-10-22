CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Guardia Civil lleva a cabo una redada contra una ONG que repartía espray pimienta a los inmigrantes
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Han pasado 84 días desde que miles de migrantes entraron en masa en Ceuta cruzando la frontera con Marruecos y el descontento en la ciudad continúa. Las quejas vecinales por los problemas de convivencia se mantienen, mientras el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha decidido dar un paso más y acudir al Tribunal Supremo para denunciar la inactividad de la Administración General del Estado.
Según los últimos datos actualizados por el Ejecutivo ceutí, alrededor de 15.000 migrantes continúan en la ciudad tras aquella entrada masiva, de los que unos 3.300 serían menores.
Por su parte, la ministra Elma Saiz ha defendido la actuación del Gobierno central y ha asegurado que, desde el 10 de agosto, se han registrado más de 12.700 retornos a Marruecos. De ellos, 12.142 se habrían producido de forma voluntaria y 536 mediante expulsiones. La ministra ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo es recuperar la normalidad antes del 1 de noviembre, fecha en la que se celebra la tradicional fiesta de la Mochila.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que la ciudad está "muy lejos de la normalidad" casi dos meses después de la entrada masiva de migrantes a través de la frontera con Marruecos. Asimismo, ha alertado de un incremento de la criminalidad del 80 % y de un aumento del 400 % en las urgencias hospitalarias. "Hay un riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad", ha advertido.
Problemas de convivencia y un apagón
Mientras tanto, los vecinos del barrio de Los Rosales denuncian problemas de convivencia, ruidos nocturnos y acumulación de basura. Las quejas también llegan desde una plaza comercial del centro, donde algunos propietarios aseguran que la situación está afectando a sus negocios y provocando cancelaciones de citas.
A esta situación se ha sumado este miércoles un nuevo contratiempo: un cero energético ha dejado sin suministro eléctrico a toda Ceuta. Según la información disponible, el apagón se ha producido tras la caída del grupo de distribución de la zona centro, una incidencia que ha terminado afectando al conjunto de la ciudad.
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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Guardia Civil registra una nave usada por una oenegé y localiza inmigrantes
Agentes de Policía Judicial y GRS han entrado en la nave en donde han llevado a cabo un registro durante más de hora y media. En esas instalaciones es en donde frecuentan la entrega de comidas y asistencia miembros de oenegés, aunque nada se ha dicho oficialmente de que la actuación sea contra estas personas o actividades de ellos.
Del interior los agentes han sacado a varios inmigrantes que se encontraban dentro de esta nave que ha sido ampliamente registrada.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Hallan en Ceuta a más de una treintena de migrantes ocultos en varias casas-patera
La Policía Nacional ha localizado en Ceuta a más de 30 migrantes ocultos en casas-patera, en un operativo policial que se desarrolla en la barriada del Príncipe.
Según han informado a EFE fuentes policiales, el operativo está siendo desarrollado por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) sobre viviendas en las que se tiene constancia de la presencia de migrantes de los que entraron a finales de julio.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Vivas: "Hasta que los jueces no aclaren la verdad de lo ocurrido no habrá futuro en Ceuta"
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha señalado este miércoles que hasta que los jueces y tribunales no esclarezcan lo ocurrido con "la invasión", la ciudad autónoma no podrá recuperar una normalidad que todavía está pendiente.
"No puedo saber la causa, pero es sorprendente, no tiene justificación alguna" la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de lo ocurrido en Ceuta a finales del pasado julio porque "se pudo evitar", ha dicho Vivas en un acto en Madrid.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Saiz espera que Ceuta pueda desarrollar "en las máximas condiciones de normalidad" su fiesta del 1 de noviembre
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este miércoles que el Gobierno trabaja para que Ceuta pueda desarrollar "en las máximas condiciones de normalidad" su fiesta del 1 de noviembre.
"Como saben, estamos trabajando con un horizonte temporal muy claro y es que Ceuta, cuanto antes, siga en el camino de recobrar la normalidad. Y los datos hablan por sí solos y, desde luego, también tenemos un horizonte muy próximo. Sé que el próximo 1 de noviembre la ciudad va a celebrar una fiesta muy importante, la fiesta de la Mochila y estamos trabajando para que, insisto, se pueda todo desarrollar en las máximas condiciones de normalidad", ha asegurado la ministra.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La jueza Tardón pide a Defensa que informe si hubo buques marroquíes que entraron en aguas españolas cercanas a Ceuta
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha requerido al Ministerio de Defensa que le informe de si entre los días 29 de julio y 10 de agosto buques de guerra o embarcaciones militares de Marruecos entraron en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Margarita Robles agradece a la Brigada Canarias su "papel clave" en Ceuta
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles la base del Ejército de Tierra en Las Palmas de Gran Canaria para agradecer a la Brigada Canarias XVI su "papel clave" en el despliegue movilizado en Ceuta tras la entrada de miles personas por la frontera con Marruecos.
"Ustedes representan lo mejor de las Fuerzas Armadas y de España gracias a su entrega y profesionalidad, ya sea en Letonia, en Ceuta, o cuando hay que estar con la gente. Siempre están al servicio de los ciudadanos", ha dicho la ministra en una visita a la base General Alemán Ramírez en la que no se ha permitido el acceso a la prensa.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Las enfermeras de Ceuta alertan del agotamiento estructural y reclaman más recursos
La presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta, Rosa María Fuentes, ha alertado del agotamiento estructural del sistema sanitario tras la crisis migratoria y ha reclamado más recursos para la ciudad autónoma. "La situación es de agotamiento estructural. Venimos de meses de una presión tremenda y el gran problema es que se pretende seguir gestionando una realidad asistencial desbordada con los mismos recursos de siempre".
"A día de hoy, tanto en el hospital como en Atención Primaria, las plantillas están al límite", ha denunciado Fuentes.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Vivas ve "inaceptable" el "incumplimiento" del Gobierno de "sus obligaciones constitucionales"
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha atribuido al Gobierno la responsabilidad de la falta de "normalidad" en Ceuta por el "manifiesto incumplimiento" de sus "obligaciones constitucionales" a la hora de proteger la integridad territorial de la ciudad autónoma.
En una entrevista en 'La Mesa' de Antena 3, Vivas ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "dejación de fronteras" y ha insistido en que, como jefe del Ejecutivo, tiene el mandato de proteger la integridad del territorio, la soberanía y los derechos de los ciudadanos, que "en el caso de Ceuta están sensiblemente mermados desde hace tres meses".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: ACNUR forma a 70 abogados de Ceuta para ayudar en los triajes a los menores que entraron a la ciudad
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha realizado una formación a más de 70 abogados de Ceuta sobre extranjería e infancia de cara a los triajes que se deben realizar a los menores llegados a la ciudad autónoma de acuerdo al nuevo Pacto de Migración y Asilo.
Así lo ha informado en un comunicado el Ministerio de Juventud e Infancia tras una reunión celebrada este miércoles entre la ministra Sira Rego y representantes de ACNUR España para tratar la situación de la infancia migrante no acompañada que se encuentra en el sistema de protección ceutí tras la entrada masiva de finales de julio.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Guardia Civil actúa contra una ONG que repartía espray pimienta a los inmigrantes
La Guardia Civil ha desplegado este jueves un importante operativo en Ceuta contra la organización no gubernamental No Name Kitchen, a la que se investiga por su presunta relación con el reparto de espray pimienta y armas blancas entre inmigrantes, la redada ha incluido registros en diferentes instalaciones y la detención de al menos tres personas.
La intervención se ha concentrado inicialmente en una nave situada en las inmediaciones de la Almadraba, junto a la subida hacia la avenida Reyes Católicos, donde la organización desarrolla parte de su actividad. Hasta el lugar se han desplazado numerosos efectivos de la Guardia Civil, entre ellos agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), que han establecido un amplio dispositivo para controlar los accesos y garantizar el desarrollo de la operación.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Trump carga contra España por la inmigración y señala a Ceuta
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra el Gobierno español por su gestión migratoria y ha señalado a Ceuta para defender una política de control fronterizo más restrictiva. Durante una comparecencia ante los medios en la Casa Blanca, Trump afirmó que España había sido "invadida" por la llegada masiva de migrantes y acusó al Ejecutivo de no actuar ante esta situación. "El país no está haciendo nada al respecto. Simplemente aceptaron su llegada", aseguró el mandatario, que utilizó el caso español para reivindicar el endurecimiento de las fronteras impulsado por su Administración.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Cámara y el Ministerio de Economia activan los 10 millones de ayudas al comercio local
La Cámara de Comercio de Ceuta y el Ministerio de Economía han firmado un convenio que permite activar la gestión de los 10 millones de euros en ayudas destinadas a compensar las pérdidas del comercio local por la crisis migratoria iniciada el pasado 30 de julio. El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la institución cameral, Karim Bulaix, y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, en un acto al que también ha asistido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Las ayudas buscan reactivar el consumo, impulsar la modernización de los establecimientos, reforzar la actividad de las pymes y los autónomos, ampliar los canales de venta y facilitar el relevo generacional en el sector comercial ceutí.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Von der Leyen cita a Ceuta como ejemplo de la instrumentalización de la inmigración
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha citado a Ceuta como ejemplo de la instrumentalización de la inmigración para ejercer presión sobre las fronteras de la Unión Europea. Durante una intervención en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, ha advertido de que algunos actores estatales y no estatales utilizan deliberadamente los flujos migratorios para generar inestabilidad, alimentar el miedo y provocar divisiones entre los países europeos. Además, ha anunciado una propuesta para responder a situaciones de emergencia en las fronteras comunitarias.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Marruecos bloquea el regreso de los primeros 50 menores
Marruecos bloquea el regreso de los primeros 50 menores migrantes de Ceuta que ya estaban listos para retornar con sus familias. Según fuentes policiales de Extranjería citadas por 'The Objective', las autoridades marroquíes no han respondido a los requerimientos enviados para completar el procedimiento, pese a que algunos expedientes se remitieron hace un mes.
Tres meses después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el destino de los menores no acompañados continúa sin resolverse. Hasta el momento, la Policía ha identificado a unos 2.000 jóvenes, mientras que el Gobierno y las organizaciones que trabajan sobre el terreno calculan que alrededor de 700 siguen viviendo en las calles de la ciudad autónoma
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Vivas asegura que la ciudad está "muy lejos de la normalidad"
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado en el programa 'La Mesa', que la ciudad está "muy lejos de la normalidad" casi dos meses después de la entrada masiva de migrantes a través de la frontera con Marruecos. Vivas ha cifrado en unos 15.000 los migrantes que todavía permanecen en el territorio y ha apuntado a un incremento de la criminalidad del 80% y un aumento del 400% en las urgencias hospitalarias. "Hay un riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad", ha advertido.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Ceuta sufre un apagón general
La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sufrido este miércoles un 'cero energético' que ha dejado sin luz a toda la ciudad. Según fuentes del Gobierno ceutí, la incidencia se ha producido alrededor de las 9.45 horas, tras la caída del grupo de distribución de la zona centro, y el suministro ha comenzado a recuperarse a partir de las 10.15 horas, aunque de forma progresiva y por zonas.
La zona centro ha sido la más afectada por el apagón, que se ha prolongado cerca de una hora en algunos puntos. La falta de electricidad ha obligado a numerosos negocios a paralizar su actividad y ha impedido la apertura de algunos establecimientos.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Buenos días, comenzamos la cobetura
Hoy se cumplen 84 días desde el inicio de la crisis migratoria y Ceuta sigue reclamando soluciones. Sigue toda la actualidad minuto a minuto.
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