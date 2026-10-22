Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Guardia Civil lleva a cabo una redada contra una ONG que repartía espray pimienta a los inmigrantes

Han pasado 84 días desde que miles de migrantes entraron en masa en Ceuta cruzando la frontera con Marruecos y el descontento en la ciudad continúa. Las quejas vecinales por los problemas de convivencia se mantienen, mientras el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha decidido dar un paso más y acudir al Tribunal Supremo para denunciar la inactividad de la Administración General del Estado.

Según los últimos datos actualizados por el Ejecutivo ceutí, alrededor de 15.000 migrantes continúan en la ciudad tras aquella entrada masiva, de los que unos 3.300 serían menores.

Por su parte, la ministra Elma Saiz ha defendido la actuación del Gobierno central y ha asegurado que, desde el 10 de agosto, se han registrado más de 12.700 retornos a Marruecos. De ellos, 12.142 se habrían producido de forma voluntaria y 536 mediante expulsiones. La ministra ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo es recuperar la normalidad antes del 1 de noviembre, fecha en la que se celebra la tradicional fiesta de la Mochila.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que la ciudad está "muy lejos de la normalidad" casi dos meses después de la entrada masiva de migrantes a través de la frontera con Marruecos. Asimismo, ha alertado de un incremento de la criminalidad del 80 % y de un aumento del 400 % en las urgencias hospitalarias. "Hay un riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad", ha advertido.

Problemas de convivencia y un apagón

Mientras tanto, los vecinos del barrio de Los Rosales denuncian problemas de convivencia, ruidos nocturnos y acumulación de basura. Las quejas también llegan desde una plaza comercial del centro, donde algunos propietarios aseguran que la situación está afectando a sus negocios y provocando cancelaciones de citas.

A esta situación se ha sumado este miércoles un nuevo contratiempo: un cero energético ha dejado sin suministro eléctrico a toda Ceuta. Según la información disponible, el apagón se ha producido tras la caída del grupo de distribución de la zona centro, una incidencia que ha terminado afectando al conjunto de la ciudad.

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