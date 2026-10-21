Muere el culturista Mateusz Chmura a los 33 años tras desmayarse en plena competición

Nueva muerte que tiñe de luto el mundo del culturismo. Mateusz Chmura, un culturista británico de 33 años, fallecía mientras participaba en una competición en Telford (Reino Unido) el pasado domingo 18 de octubre. En concreto, sufría un desmayo en pleno escenario durante la competición de peso medio de la categoría Classic, según ha informado la Physical Culture Association (PCA).

"Fue tratado en el lugar por los médicos, el personal de la ambulancia local y el equipo de ambulancias aéreas de Midlands, antes de ser trasladado en ambulancia al hospital. Tristemente, y pese a los mejores esfuerzos de todos, falleció más tarde en el hospital", explica la PCA.

La competición continuó después de que se trasladara a Mateusz Chmura al hopsital, una decisión que se tomó tras una reunión entre la organización del campeonato y los culturistas, antes de conocerse el trágico desenlace.

"Una vez Chmura fue evacuado al hospital y antes de que se conociera la noticia de su muerte, mantuvimos una reunión con los deportistas, y la decisión que se acordó fue la de continuar con la competición", señala la Physical Culture Association (PCA).

La Physical Culture Association envió un mensjae de condolencia y pésame para la familia y amigos de Mateusz Chmura.

"Nuestro más sincero agradecimiento a los médicos presentes en el lugar, los profesionales médicos presentes entre el público que dieron un paso adelante para ayudarle, a las ambulancias aéreas de Midlands y al personal del hospital por todo lo que hicieron por Mateusz. Y a todos aquellos que ayudaron de alguna manera, gracias. Vuestros esfuerzos nunca serán olvidados", indicó la PCA.

Mateusz Chmura, que residía en Wakefield, Inglaterra, había participado en su primera competición de culturismo hacía solo dos semanas, fue el 4 de octubre en el torneo PCA First Timers de Yorkshire.

"No tengo palabras. Hace menos de 48 horas estábamos juntos en el gimnasio..."

Reza Eradi, fisioculturista y compañero de Mateusz Chmura, dejó un emotivo mensaje de despedia para el culturista británico de 33 años, quien habría cumplido 34 años el lunes 19 de octubre, solo un día después del fallecimiento mortal que sufrió en Telford (Reino Unido).

"No tengo palabras. Hace menos de 48 horas estábamos juntos en el gimnasio entrenando poses y preparándonos para el día del espectáculo. Ni en un millón de años habría imaginado que sería uno de los últimos momentos juntos. Mateusz, eras un tío increíblemente genial y no siento que esto aún sea real. Además, hoy era tu cumpleaños, lo que hace más duro este proceso. Te casaste hace menos de dos meses y mi corazón se rompe pensando en tu esposa y en tu familia teniendo que afrontar esta pérdida inimaginable. La vida puede ser muy cruel e injusta. Aún sigo procesando cómo alguien con quien hablaba y entrenaba se ha ido de repente. Descansa en paz, hermano. Nunca te olvidaremos. Mis más profundas condolencias a tu esposa, tu familia y todos los que tenían el privilegio de conocerte. Espero que Dios les dé fuerza para superar este momento tan desgarrador", señalaba Reza Eradi.

La esposa de Mateusz Chmura publicó un mensaje en el Instagam de su marido para alertar de una campaña de recaudación de fondos que circulaba en las redes sociales en nombre de la familia

"Quiero dejar absolutamente claro que no tengo nada que ver con esta recaudación de fondos. No la creé, no di mi permiso para que se creara y no he autorizado a nadie a recaudar dinero en mi nombre o en el de mi familia", indicaba Patrycja.

"Ahora mismo simplemente no tengo las palabras ni la fuerza para decir mucho más", explicaba la esposa de Mateusz Chmura, agradeciendo los mensajes y muestras de apoyo tras la trágica muerte de su marido.