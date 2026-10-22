Trump recomienda a sus ciudadanos abandonar Arabia Saudí tras un ataque mortal en un aeropuerto

Una persona ha muerto y ocho resultaron heridas en un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam, en el este de Arabia Saudí, informaron este jueves las autoridades saudíes. El incidente ha tenido lugar durante la noche y se enmarca en la creciente tensión entre el país árabe y los rebeldes hutíes de Yemen.

Así ha informado la Autoridad General de Aviación Civil saudí del ataque causó "la muerte de un residente" y dejó a ocho personas heridas, con lesiones "de diversa gravedad, desde leves hasta graves", recoge la agencia oficial de noticias saudí SPA.

Ante esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha recomendado la salida del personal gubernamental no esencial y de sus familiares que se encuentran en Arabia Saudí. La medida busca reducir los riesgos para los empleados estadounidenses.

"Los hutíes, apoyados por Irán, han intensificado sus hostilidades contra Arabia Saudita, incluyendo ataques a aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas, lo que ha provocado víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes", indicó un portavoz del Departamento de Estado.

La recomendación no implica una evacuación total, ya que el personal con funciones de emergencia seguirá en el país. El aeropuerto Rey Fahd está situado cerca del golfo Pérsico, a más de 1.500 kilómetros de la frontera con Yemen. Este episodio se suma a una serie de ofensivas recientes contra aeropuertos saudíes.

Una de ellas ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando un ataque atribuido a los hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad dejó 13 muertos y más de 300 heridos. Lo qeu provocó que la terminal, una de las más grandes de Oriente Medio, tuviera que pausar sus operaciones tras los ataques.

Otros ataques

Desde 2014, los hutíes controlan la capital yemení, Saná, y cuentan con el apoyo de Irán. Mientras que Arabia Saudí interviene en Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido y lidera una coalición militar contra el grupo rebelde.

Por otro lado Riad informó este miércoles que interceptó un dron lanzado contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, cerca de la frontera con Emiratos Árabes Unidos. El incidente dejó al menos dos muertos y dos heridos.

Mientras tanto, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, para abordar la coordinación entre ambos países ante la crisis en Oriente Medio.

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