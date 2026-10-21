Dani Olmo, un mes de baja y adiós al Clásico

El partidazo entre PSG y Barcelona ha dejado dos bajas tras la batalla librada en el Parque de los Príncipes, donde los de Luis Enrique ejercieron como campeón de Europa para derrotar (4-2) al equipo de Flick. La intensidad del partido se ha traducido en dos lesiones, las de Khvicha Kvaratskhelia y Dani Olmo. Los peores presagios con el futbolista georgiana se han confirmado, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que pasar por quirófano.

Dani Olmo también tuvo que ser sustituido durante el partido de anoche y, según ha confirmado el FC Barcelona, sufre "una lesión en el aductor izquierdo" y estará cuatro semanas de baja.

"Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes", informa el club azulgrana.

¿Qué partidos se pierde Dani Olmo?

De esta forma, Dani Olmo se pierde el clásico del próximo domingo ante el Real Madrid y estará de baja el próximo mes, perdiéndose también los duelos ante el Alavés, Aston Villa y Atlético de Madrid. Habrá que ver si está recuperado para el partido liguero ante el Villarreal (domingo 22 de noviembre) o para el duelo de Champions ante el Sabah (miércoles 25 de noviembre).

Dani Olmo se suma una lista de lesionados en la que se encuentran los defensas Eric Garcia, Jules Kounde y Andreas Christensen, así como el delantero Roony Bardghji, este de larga duración.

El centrocampista de Terrassa cumplió ante el PSG su partido 100 con el Barça y su última lesión databa de principios de diciembre pasado, cuando se dislocó el hombro fruto de una caída en un partido ante el Atlético de Madrid. Desde entonces, Dani Olmo llevaba 44 partidos consecutivos sin lesión, 32 en el curso pasado y los 12 del presente.

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