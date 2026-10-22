La videollamada entre Milei y Abascal: "No hay nada más divertido que patear culos zurdos"

La visita de Milei a España fue corta, pero intensa. Con su tono grotesco, el presidente argentino ha dejado encendidas las calles de nuestro país sin dejar a nadie indiferente. Su primero objetivo, Pedro Sánchez a quien profirió una catarata de insultos, pero también tuvo improperios para periodistas y algunos críticos con su gestión.

Milei se reunió en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, un encuentro de más de una hora, pero no pudo verse ni con Santiago Abascal ni con Alberto Núñez Feijóo. La ausencia de un encuentro entre Milei y Abascal ha llamado la atención porque se han visto siempre que el argentino viaja a España e incluso ha participado en actos de Vox. Algunos plantearon el debate de si un encuentro Milei-Abascal ponía en aprietos al líder de Vox en plena precampaña electoral de cara a las elecciones generales del 29N para que no le identifiquen con los recortes sociales que este promueve en la nación latinoamericana. Sin embargo, desde Bambú esto se ha negado y han justificado que la prioridad es la precampaña y que su líder estaba en A Coruña.

Quizás para callar rumores, ambos políticos han mantenido una videollamada que luego han compartido en público. El cabeza de lista de Vox por Madrid le ha trasladado a Milei su aprobación por los insultos que ha dirigido a Pedro Sánchez en el marco de su visita a España, como "dictador" y "ladrón". Milei bromea y le dice: "cuentan que ya no me quieres" a lo que Abascal contesta entre risas: "Y me llamas desde mi despacho". A continuación, Abascal le dice que lamenta no haber estado en Madrid para verle y le garantiza que lo hará "en otra ocasión".

Milei, de su lado, le quita hierro a su ausencia, le dice que está "bárbaro con su gente", le traslada que "es un placer" estar en Madrid y que "no hay nada más divertido que patear culos zurdos".

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