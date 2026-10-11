Fernando Alonso, tras ser 16º en Singapur: "Es tan ridículo este motor..."

Qué efímeras son las alegrías en Aston Martin... Tras sumar su mejor resultado de la temporada en Sepang (8º), Fernando Alonso ha vivido en Singapur el calvario de toda la temporada: salió desde el pit-lane y terminó 16º pese al abandono de cuatro coches.

Aston se hunde en su 'mejor circuito'

Un fin de semana terrible para la marca británica, que tenía puestas muchas esperanzas en el circuito de Marina Bay, supuestamente mucho más favorable a las condiciones del AM26. Pero ni mucho menos fue así, es más, Aston apenas se acercó a la zona media de la tabla, ni en la qualy, ni en la sprint ni en la carrera del domingo, donde Stroll abandonó por quinto Gran Premio consecutivo.

"Qué motor tan ridículo..."

Fernando fue 11º en la sprint del sábado y se quedó a tres posiciones de puntuar pese a los ocho abandonos, mientras que horas después solo pudo ser 17º en la qualy después de confirmar problemas en el motor. El asturiano se quejó, Honda le escuchó y se decidió cambiar el motor, lo que le llevó a salir desde el pit-lane. Como se esperaba, la situación no mejoró demasiado y solo pudo ser decimosexto en carrera pese al abandono de cuatro coches (Bottas se quedó a tres vueltas). Fernando apenas pudo adelantar a Bottas y a Hajdar (el francés terminó por delante) durante la carrera y se quedó 20 vueltas detrás del Cadillac de Checo pese a tener mucho más ritmo. No podía adelantar por la falta de potencia y energía de su motor Honda...

No se escucharon muchas radios del español, pero tras la carrera ha visto una luz una breve comunicación del piloto con su ingeniero criticando duramente el motor: "Energía... es tan ridículo este motor".

Ahora, a seis carreras del final de temporada, habrá que ver que circuito se amolda mejor a las condiciones de un coche que aerodinámicamente sobrevive, pero que tiene el peor o el segundo peor motor de toda la parrilla. Fernando solo puede aspirar a maquillar lo máximo posible cada fin de semana y esperar un milagro para que Honda se ponga las pilas de cara al motor de 2027.

Verstappen, por su parte, ganó por primera vez en su carrera en Singapur por delante de Leclerc y Antonelli. Sainz fue 14º.