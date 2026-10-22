Rajadón de Enric Masip antes del Clásico: "Lo que hace el Madrid es una vergüenza, maltratan a toda la competición"

La tensión entre el Real Madrid y el Barcelona ha aumentado a solo tres días del Clásico liguero del Camp Nou. Enric Masip, asesor de la presidencia azulgrana, ha cargado duramente contra el conjunto blanco y José Mourinho por sus referencias al caso Negreira, que considera una estrategia para desviar la atención de los problemas deportivos del equipo madridista y desprestigiar al club catalán.

"Nosotros no aludimos a épocas oscuras de este país cuando un equipo sí era beneficiado"

Durante su participación en el Desafío Nacex, celebrado en el Club de Golf Barcelona, Masip acusó al Real Madrid de utilizar diferentes plataformas mediáticas e institucionales para atacar al Barça, al estamento arbitral y al conjunto del fútbol español. El ejecutivo azulgrana aseguró que estas actuaciones han sobrepasado determinados límites y defendió que el Barcelona ha conquistado sus títulos por méritos deportivos.

"Cuando alguien utiliza estas técnicas, que no son casualidad porque es la unión de entrenador, según qué prensa, televisión, club... avanzan para tapar sus propios problemas aludiendo al máximo rival. El objetivo es maltratar la imagen del Barça y nos sentimos ofendidos y enfadados. En tres años y medio, nunca se ha demostrado nada ni se hará. No ha habido nada. El Barcelona ha ganado los títulos y los partidos con su juego... Nosotros, desde hace muchos años, no aludimos a épocas oscuras de este país cuando un equipo sí era beneficiado y ganaba títulos por esa imparcialidad. Hay líneas rojas que no se deben pasar, y se han pasado", denunció.

"La culpa siempre la tiene el otro"

Masip fue especialmente contundente con José Mourinho, al que acusó de recurrir a las polémicas arbitrales para justificar los problemas del Real Madrid. El asesor de la presidencia azulgrana recordó incluso uno de los episodios más polémicos de la primera etapa del portugués en el club blanco: la agresión a Tito Vilanova durante una Supercopa de España.

"Cuando alguien dice que ve cosas raras... cosas raras es meterle el dedo a un entrenador"

"Cuando alguien dice que ve cosas raras... cosas raras es meterle el dedo a un entrenador. Cuando las cosas no te salen, debes mejorar y no dedicarte a atacar a los demás. Intentan dañar porque tienen potencial, pero la gente no les cree", aseguró Masip en una referencia directa al técnico madridista.

El ejecutivo también comparó la actitud de Mourinho con la de Hansi Flick, destacando el respeto que, a su juicio, muestra el entrenador alemán hacia sus rivales incluso cuando considera que su equipo ha resultado perjudicado por decisiones arbitrales.

"Él lanza dardos. Mirad una rueda de prensa de Mourinho y una de Flick... Flick, incluso habiendo sido perjudicado mirad cómo opina del contrario, el respeto que siente hacia el contrario, los jugadores, el entrenador... son los valores del Barça. Podrías decir muchas cosas y no lo haces... Para Mourinho y el Real Madrid la culpa siempre la tiene el otro", añadió.

Masip acusa al Madrid de perjudicar a toda LaLiga

Las críticas del asesor azulgrana no se limitaron al entrenador portugués. Masip aseguró que la estrategia del Real Madrid en torno al caso Negreira está dañando la imagen de toda la competición española, incluidos los clubes, los árbitros y las instituciones deportivas.

"Se utilizan tertulias como si fueran jurados e informes como si fueran sentencias. Para eludir un problema, eludes a Negreira en titulares o entrevistas que no vienen a cuento... Hablas de Negreira cuando en realidad deberías hablar de lo que te pasa a ti. Es una línea roja que no se debería pasar. Están dañando a LaLiga, a la Federación. Están atacando y maltratando a toda la competición, a todos los clubs, a los árbitros... Van a UEFA. Faltan el respeto a todos los clubs, aunque piensan que sólo afecta a un club. Dañan la imagen. Para mí es una vergüenza que se utilicen esas técnicas para desviar lo que haces", afirmó.

El dirigente considera que las acusaciones del Real Madrid forman parte de una estrategia para condicionar el debate público y apartar el foco de sus propias carencias. No obstante, aseguró que esta situación no está afectando al vestuario azulgrana ni a la preparación del partido del domingo.

El arbitraje del Clásico y la polémica de Güler

Con el Clásico a la vuelta de la esquina, Masip también fue preguntado por la posibilidad de que las críticas del Real Madrid condicionen la actuación arbitral. El asesor de la presidencia azulgrana descartó esa posibilidad y defendió la profesionalidad de los colegiados españoles. "Creo en la profesionalidad de los árbitros. Estamos locos si cuestionamos esto", aseguró.

"¿Alguien no vio el codazo? Pasó también en un gol de Lewandowski o Lamine en el Bernabéu que curiosamente esa cámara no funcionaba"

Sin embargo, el ejecutivo también quiso referirse a una de las últimas acciones polémicas protagonizadas por el Real Madrid: el codazo de Arda Güler, que, a su juicio, debió ser sancionado con una expulsión. Masip comparó el tratamiento mediático de esta jugada con el de otras decisiones arbitrales que han afectado al Barcelona, recordando también una acción controvertida en el Santiago Bernabéu.

"¿Alguien no vio el codazo? Pasó también en un gol de Lewandowski o Lamine en el Bernabéu que curiosamente esa cámara no funcionaba. Y era el único ángulo donde se veía que el balón había entrado. Y no hicimos una guerra ni estuvimos todo el día llorando. Es un error y te lo tragas. Curiosamente eso sí que siempre cae del mismo lado", señaló.

"Las imágenes de Güler no eran claras, pero son un codazo, ya está, punto. Codazo es expulsión. Al día siguiente no hablan de esto... pero si en Sevilla hay una acción, toda la maquinaria se pone en marcha a hablar de esa situación", reiteró.