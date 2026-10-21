Fernanda Maciel bate el récord del Salar de Uyuni tras correr casi 20 horas

El Salar de Uyuni es el mayor salar del mundo. Está situado en el suroeste de Bolivia y ocupa una superficie de unos 10.500 kilómetros cuadrados. Su enorme extensión blanca crea un paisaje en el que apenas hay referencias para orientarse.

Ese es el escenario que ha atravesado Fernanda Maciel. La atleta brasileña comenzó la carrera a las cinco de la mañana del 28 de septiembre, desde el arco de entrada y salida de Llica, y recorrió el salar hasta llegar a Uyuni.

Para no perderse, utilizó su teléfono móvil y siguió la misma ruta que Valmor Giuseppe Leonardo había recorrido en 2023. Su objetivo era completar el trayecto (172,8 kilómetros) en el menor tiempo posible. Lo consiguió en 19 horas, 50 minutos y 8 segundos. La marca anterior era de 33 horas, 4 minutos y 10 segundos. Maciel ha conseguido rebajar ese tiempo en más de trece horas.

Correr a 3.700 metros de altitud

La distancia no fue el único obstáculo. La carrera transcurre a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar, donde hay menos oxígeno disponible que a nivel del mar. Esto hace que respirar y mantener el esfuerzo físico resulte más difícil.

El recorrido, además, supera los 170 kilómetros. Aunque no tiene grandes subidas, mantener el ritmo durante tantas horas supone un enorme desgaste físico. A esa dificultad se sumaron las condiciones del terreno. Una granizada había dejado algunas zonas cubiertas de agua y barro, por lo que Fernanda tuvo que estar pendiente de dónde pisaba para continuar avanzando.

Charcas, barro y una carrera que terminó de noche

El recorrido no fue siempre tan sencillo como parecía desde lejos. En algunas zonas había charcas y agujeros llenos de agua que dificultaban el paso. Cerca del kilómetro 145, la atleta brasileña tuvo que atravesar varias zonas inundadas y cambiarse las zapatillas y los calcetines.

La carrera se prolongó hasta la noche. Después de más de dieciséis horas corriendo, llegó a una carretera que conduce a Uyuni. Todavía le quedaban unos 27 kilómetros para alcanzar la meta.

En una extensión tan grande y con tan pocos puntos de referencia, seguir la ruta desde el teléfono fue fundamental para completar el recorrido sin desviarse.

Los calambres y las dificultades para comer y beber

El cansancio empezó a pasarle factura alrededor del kilómetro 100. Fernanda sufrió fuertes calambres en el estómago y tuvo muchas dificultades para comer y beber, algo fundamental para mantener la energía durante una carrera tan larga.

"Me costaba muchísimo comer y beber, pero sabía que tenía que seguir esforzándome y continuar corriendo", explicó al recordar los momentos más duros.

El dolor llegó a hacerle pensar en bajar el ritmo y ponerse a caminar. Sin embargo, su experiencia en carreras de larga distancia le ayudó a seguir adelante. Para superar esos momentos, intentó concentrarse en correr y no pensar en todo el camino que todavía le quedaba.

"Intenté no pensar en nada y seguir corriendo. Me repetía un mantra: 'No pienses, solo corre'", recuerda.

La llegada a Uyuni después de casi veinte horas

Tras más de dieciséis horas de carrera, Fernanda alcanzó el tramo de carretera que conduce a Uyuni. Aún tenía unos 27 kilómetros por delante, pero consiguió mantener el ritmo hasta llegar a la meta.

Finalmente, completó los 172,8 kilómetros a las 00:50 del 29 de septiembre, después de haber salido de Llica a primera hora de la mañana del día anterior. En total, fueron 19 horas, 50 minutos y 8 segundos de carrera, atravesando el salar durante el día y la noche.

Un desafío que pone a prueba el cuerpo y la mente

La experiencia de Fernanda Maciel en las carreras de larga distancia fue clave para completar el recorrido. La atleta brasileña lleva años participando en pruebas de resistencia y desafíos en la montaña.

En esta ocasión, tuvo que enfrentarse no solo a la distancia, sino también a la altitud, las dificultades del terreno y el agotamiento acumulado durante casi veinte horas.

Al terminar, reconoció que su cuerpo estaba completamente agotado, aunque la sensación de haberlo conseguido era difícil de describir.

"Mi cuerpo está completamente agotado, pero mi mente está en paz. Es una sensación increíble", aseguró.

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