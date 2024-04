Alonso y Stroll, dos mundos opuestos: así fue la brutal rajada del canadiense en plena carrera en Suzuka

No hacía falta confirmación alguna pero la carrera del GP de Japón nos ha dejado dos mundos opuestos: el de Alonso y el de Stroll. Fernando, por su parte, exprime hasta la última gota de su monoplaza y lucha domingo tras domingo por estar entre los mejores; Lance, en cambio, batalla con los Haas, Tsunoda y compañía para terminar quedándose sin premio. El canadiense, además, explotó en plena carrera y criticó la velocidad del Aston en recta.

Lo dicho, la abismal diferencia de calidad entre uno y otro no se ha demostrado hoy pero sí que ha vuelto a evidenciar que la escudería depende en 90% del desempeño de un piloto de 42 años que este domingo colocó sexto a un coche que tendría que ser noveno o décimo carrera tras carrera. La realidad es la de Stroll, lo de Alonso es simplemente un milagro al que no debería acostumbrarse el equipo inglés.

Lo que mal empieza...

La clasificación en el Mundial de pilotos es lo de menos, son las sensaciones en pista y obviamente los resultados los que retratan una vez más al canadiense. Lance no terminó de cuajar una mala carrera en Japón, salió 16º y terminó 12º, el problema comenzó el sábado, donde no pudo pasar ni de la Q1, empezar tan atrás ya es un obstáculo demasiado grande como para puntuar en un una parrilla en la que los puntos están tan caros. Mientras clasificaba 16º su compañero fue quinto a 4 milésimas del cuarto de Sainz.

Lance luchando con Hulkenberg; Alonso, contra Russell

Una vez en carrera tampoco es que Lance pudiera hacer nada del otro mundo, la losa era muy pesada pero aun así lucho con uñas y dientes por rascar un punto que terminó llevándose con merecimiento el local Tsunoda. Para colmo no pudo ser ni 11º, el Haas de Hulkenberg terminó por delante.

Stroll: "Es increíble nuestra velocidad... parece de otra categoría"

No obstante, esto habría pasado casi desapercibido si no hubiera protagonizado la sorpresiva radio a falta de pocas vueltas para el final: "¡Es increíble lo mala que es nuestra velocidad en recta! ¡Esto parece de otra categoría!", dijo el hijo del jefe (Lawrence) cuando intentaba perseguir a Yuki Tsunoda.

Finalmente terminó 12º y lejos de puntuar en un día en el que el coche sí que podía por lo menos entrar en puntos. La clasificación tras cuatro carreras deja en bastante mal lugar a Stroll, que apenas ha podido sumar 9 puntos y es décimo solo por delante de los Haas, Tsunoda, Alpine, Sauber... Fernando es octavo con 24 puntos y eso que le 'birlaron' cuatro con la ridícula sanción en Australia, día en el que precisamente se vio favorecido por eso su compañero, que terminó séptimo y pasó al sexto. De momento, 3-1 para 'Magic' en carrera.

Fernando: "Igual me descalifican para el resto del campeonato"

Sobre la sanción de Melbourne y la 'pícara' del asturiano hoy dando el DRS a Piastri para defenderse de Russell, que venía más rápido, se ha pronunciado así el bicampeón: "No sé lo que decir después de Australia. Igual me descalifican para el resto del campeonato. Seguramente no iba utilizando toda la batería en la recta de atrás".

La próxima cita será en China dentro de dos semanas, un GP que lleva sin disputarse desde hace cuatro años por la pandemia de coronavirus.

