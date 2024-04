Fernando Alonso y el dardo definitivo a la FIA por su sanción: "Nunca más se verá"

Dos semanas después se sigue hablando de la más que polémica sanción a Fernando Alonso en el GP de Australia. El de Aston Martin fue penalizado tras la carrera con 20 segundos que le hicieron perder dos puestos (del sexto al octavo) por, según la FIA, una "conducción temeraria" que provocó el fuerte accidente de George Russell en la última vuelta. Ahora, y después de muchas opiniones a favor y en contra de la sanción, ha sido el propio Fernando el que ha 'zanjado' el tema con el dardo definitivo a los comisarios de la FIA.

"Es una sanción que se aplica y luego desaparece"

"Es una penalización un poco sorprendente, como ya dijimos en Australia, y que creo que no se verá nunca más en la F1. Ya me ha pasado varias veces por desgracia en este deporte, se aplica y desaparece, que nunca más se va a hacer", aseguró el bicampeón del mundo en 2005 y 2006 a los micrófonos de 'Dazn' en su llegada a Suzuka.

El accidente del británico tuvo lugar en la curva 6, una de las más peligrosas del circuito: "Fue una coincidencia mala, es muy peligrosa, hubo un accidente de Albon el viernes... y bueno, como digo, hay que aceptarla, pensar ya en Japón y no perder mucho tiempo. El martes estaba ya centrado en esta carrera", concluyó.

Russell ve justa la sanción

Precisamente Russell volvió a pronunciarse sobre la sanción al que es su amigo fuera del circuito: "Me pilló por sorpresa el movimiento de Fernando, estaba haciendo cambios en el volante y ya estaba en la caja de cambios de Alonso... si no se hubiera penalizado habría sido abrir la caja de pandora, también en otras categorías. No me lo tomo personal y creo que fue más dura de lo debido pero tenía que penalizarse", admitió el de Mercedes.

Norris 'apoya' a Fernando

Después de varias voces disonantes, también hay muchos que se han mostrado en contra de la sanción, el último Lando Norris, piloto de McLaren y excompañero de Fernando: "No debería ser sanción. No creo que se pueda llamar a esto ni remotamente un 'brake test'. En mi opinión, George debería haberlo visto venir... Alonso es inteligente, pero no fue agresivo", sentenció el inglés de 24 años.

No obstante, lo pasado pasado está y es momento de pensar en Japón, el cuarto Gran Premio de la temporada 2024, lugar mítico del automovilismo en el que Red Bull y Verstappen buscarán venganza tras el abandono del neerlandés en el comienzo de la carrera en Melbourne Park. Veremos como se muestra el coche austriaco en Suzuka y si Ferrari puede volver a competir por la victoria.

Aston Martin, a dar un paso al frente

En cuanto a Aston Martin se espera una pequeña mejora en el ritmo de carrera tras haber traído un paquete de avances, el equipo inglés es claramente el quinto de la parrilla y quiere dar un salto en Japón. Solo 1 punto les separa de la cuarta plaza que ostenta Mercedes, cuyos dos pilotos abandonaron en Australia. Alonso es octavo en el Mundial de pilotos con 16 puntos, a 2 de Russell y 11 de Norris.

Recuerda también que habrá que madrugar para ver los libres, la qualy y la carrera, estos son los horarios y dónde ver las sesiones en Suzuka, toda la información la encontrarás en la web de Antena 3 Deportes.

