Alonso se desmelena tras un milagroso 5º en Suzuka: "Es una de las mejores carreras de mi vida"

Para que Fernando Alonso, acostumbrado a hacer exhibiciones prácticamente cada fin de semana califique de "milagro"el sexto puesto de hoy en Japón... imagínense cómo ha pilotado durante las 53 agónicas vueltas en el circuito de Suzuka.

"Creo que es una de las 5 mejores carreras de mi vida"

Él mismo terminó la carrera diciendo que ha sido una de las mejores de su vida, y sí, extraña porque es un sexto puesto, pero mejor que él no puede saber nadie: "Creo que es mi mejor gran premio... o uno de los top-5 de siempre para mí. La vuelta de clasificación para ser quinto en parrilla y ahora el sexto puesto en carrera está completamente fuera de posición", explicó a 'Dazn' tras bajarse del Aston.

Solo se le 'coló' Leclerc

No es para menos, Fernando partió quinto y terminó sexto con Russell, otra vez, casi pegado a su caja de cambios. El español lo hizo todo perfecto y un día más sacó todo el jugo del AM24, exprimidor profesional de monoplazas desde 2001. En carrera 'solo' se le coló Leclerc, que apenas necesitó una parada al ser el coche que menos degradó durante toda la prueba, eso y un ritmo infernal, hoy Red Bull y Ferrari volvían a ser totalmente inalcanzables para el resto.

Hamilton perdido; Russell vuelve a ser el rival de Fernando

A los que no perdonó fue a los dos Mercedes, que sí que degradaron y estiraron demasiado el neumático duro y después se metieron en mucho tráfico, pese a todo tenían un ritmo igual o mejor que el de Aston, al menos Russell, el pobre Hamilton estaba tan perdido y desilusionado que protagonizó una radio casi inédita: "¿Tengo que dejar pasar a Russell?", desmotivado y rendido ante un coche al que sigue sin hacerse. Apunta a que la temporada se le hará eterna al siete veces campeón antes de viajar a Maranello.

Piastri, media carrera persiguiendo al español

Alonso, a lo suyo, negó y desesperó a Piastri, que se pasó un tercio de carrera detrás de su caja de cambios y gran parte de ella en zona de DRS, pero el samurái hizo gala de su apodo y de su experiencia. Mientras tanto, su compañero Stroll se peleaba con los Haas y Tsunoda en busca de un mísero punto que terminó llevándose el japonés (Lance fue 12º).

"Somos el quinto coche con bastante margen por detrás del cuarto... lo que estamos haciendo es inusual"

Aston Martin se sigue confirmando como quinto equipo (ahí ahí con Mercedes) pero Fernando, perro viejo, se quita la presión como nadie para que la sorpresa que nos llevemos al final de cada carrera sea mayor, cree que no le conocemos... "El ordenador dice que terminaré noveno", admitió antes de la salida. Tras las 53 vueltas, esto: "Somos el quinto coche con bastante margen por detrás del cuarto, y con ventaja sobre el sexto. No nos podemos comparar con Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes. Terminar sexto es completamente inusual, también lo hicimos en Australia y quinto en Yeda".

Fernando, empatado con Russell en el Mundial

El piloto de 42 años suma así buenos puntos para el Mundial y empata con George Russell, amigo y constante perseguidor en las últimas carreras, en la octava posición (24 puntos cada uno). El inglés estaría detrás de no haber adelantado a Piastri a falta de dos vueltas tras un error del australiano. Max Verstappen se vengó de su error mecánico en Melbourne y dominó de principio a fin en su habitual paseo dominical, Checo fue segundo y se mantiene a 13 puntos de su compañero en la clasificación. Un espectacular Carlos Sainz (3º hoy) no anda lejos del mexicano ni de su compañero (cuarto con 55 puntos). El madrileño sumó su tercer podio en tres carreras (no corrió en Arabia por la apendicitis).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com