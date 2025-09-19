Locura por la F1 en Madrid: las entradas disponibles en preventa "se agotaron en dos minutos"

A un año de la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid (del 11 al 13 de septiembre de 2026), la locura por presenciar en directo a Alonso, Sainz o Verstappen ya se ha desatado en la capital de España. Y es que, como ha explicado Isabel Díaz Ayuso, las entradas de la Fórmula 1 se agotaron en dos minutos tras salir ya en preventa para los aficionados y registran ya una lista de espera de 235.000 personas.

"El lunes salió a la venta las entradas, la preventa, superando todas las expectativas. Las localidades generales se agotaron en dos minutos y hay además una lista de 235.000 personas. Esto significa cómo va a ser el Gran premio Fórmula 1 para Madrid y para España", explicó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ha destacado también que, pese a las críticas por parte de la oposición a la F1 en la región, "a nadie le parezca mal" que el Circuito de F1 en Cataluña reciba "decenas de millones durante todo este tiempo".

"Tiene el apoyo de toda la izquierda, de los separatistas y del Gobierno de (Pedro) Sánchez. ¡Qué suerte tienen, de verdad!", ha ironizado la dirigente madrileña.

La realidad es que la preventa, limitada a usuarios de tarjetas American Express, comenzó el pasado lunes y agotó inmediatamente "las localidades generales" disponibles, reconoce Díaz Ayuso, quien ha apuntado que además hay una lista de espera de 235.000 personas, sobre todo americanas.

¿Cómo van las obras de Madring?

Madrid será parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2026 y durante diez años. El año que viene la F1 aterrizará en Madrid el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, según desveló la organización del Gran Circo haciendo público el calendario de la próxima temporada.

El GP de Madrid se correrá en el Madring, un circuito que ya se está construyendo en el entorno del recinto ferial Ifema. Vanessa Blasco, periodista de Antena 3 Deportes, estuvo en ese lugar el pasado miércoles comprobando de primera mano cómo avanzan las obras del espectacular circuito.

La nueva pista -con sectores urbanos y otros que no lo serán- tendrá una longitud de casi cinco kilómetros y medio (5.470 metros) y 22 curvas. Hasta la fecha, Madrid había albergado en nueve ocasiones, como Gran Premio de España, una carrera del Mundial de Fórmula Uno, todas ellas en el circuito del Jarama: la primera fue en 1968, con triunfo del inglés Graham Hill; y la última en 1981, cuando se impuso el canadiense Gilles Villeneuve.

