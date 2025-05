Maigua Ojeda, primera española en conquistar el Grand Slam de los desiertos

Es un logro que quedará marcado en la memoria, Maigua Ojeda, a sus 33 años, se ha convertido en la primera española en ganar una de las pruebas más exigentes del planeta: el Grand Slam Plus 4 Deserts. Una increíble aventura que la ha llevado a recorrer un total de 1.250 kilómetros a través de los cinco desiertos más extremos del planeta: Namibia, Mongolia, Jordania, la Antártida y Chile, todo en menos de un año.

El desafío comenzó a principios de abril en el desierto de Namibia, donde las temperaturas alcanzaron los 54 grados. Para Maigua, esta etapa representó no solo una prueba física, sino también un reto mental. "Y así es como me quedé sin agua en el desierto", comentaba con humor mientras le daba de beber a una cabra. "Te echas agua y la ves evaporarse al instante", explica Maigua Ojeda a Antena 3 Deportes, reflejando la dureza del entorno. Además, comparte que "yo tengo epilepsia, a mí el calor me puede hacer desmayarme", lo que hizo que cada paso fuera aún más desafiante.

A finales de junio, se trasladó al desierto de Gobi en Mongolia, donde las condiciones cambiaron drásticamente. La combinación del calor y el terreno irregular presentó nuevos desafíos. Sin embargo, Maigua continuó avanzando con una mochila de diez kilos a la espalda, que contenía todo lo necesario para sobrevivir durante días en medio de la nada.

En septiembre, llegó al desierto de Jordania, donde su esfuerzo fue recompensado con la victoria. Esta etapa fue especialmente significativa para ella, pues no solo logró completar el recorrido, sino que también se hizo con el primer puesto, consolidando su posición como una superheroína en el mundo del ultramaratón.

"Simplemente llegar hasta la Antártida en barco, con buen cuerpo para empezar a correr, ya es muchísimo", asegura sobre su travesía hacia el continente helado.

El siguiente reto fue la helada Antártida en noviembre, donde las bajas temperaturas y el terreno nevado pusieron a prueba su resistencia y capacidad de adaptación. "Heridas muy infectadas, he perdido muchas uñas de los pies; tenía dos vértebras inflamadas por el golpeo de la mochila", recuerda Maigua Ojeda sobre los estragos físicos que sufrió durante esta etapa. A pesar de las dificultades y del hecho de que la organización solo daba agua, nunca flaqueó.

A lo largo de esta travesía, Maigua también encontró tiempo para hacer amigos entre otros corredores y compartir experiencias que van más allá del deporte. La emoción era palpable cuando cruzó la línea final después de haber recorrido 1.250 kilómetros para hacer historia. La española, en un año, ha completado el Grand Slam 4 Deserts y el Grand Slam Plus en categoría general. El Grand Slam Plus consiste en completar cinco desiertos en un año mientras que el Four Desert consiste en completar cuatro desiertos indistintamente cuando quieras. Maigua, en esta aventura, ha resaltado su gran resistencia física y mental, además de convertirse en la primera española en lograrla y ganarla.

