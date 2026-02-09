Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así ha sido la salida de la cárcel de Txeroki, el exjefe de ETA

El exjefe de la banda terrorista ETA, Txeroki, ha salido a primera hora de la prisión de Martutene. Se le permitirá salir de lunes a viernes para trabajar.

Miriam Vázquez
Actualizado:
Publicado:

El etarra Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, ha salido de la cárcel de Martutene alrededor de las 08:00 de la mañana. Se le permitirá salir de prisión de lunes a viernes para trabajar. Esta es la licencia penitenciaria que ha conseguido el exjefe de la banda terrorista ETA tras la cesión de competencias al gobierno vasco. Sobre su espalda acumula una condena de hasta 400 años.

El exjefe de la banda terrorista ETA gozará de un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La Junta de Tratamiento de la cárcel de Martutene de San Sebastián la que ha propuesto aplicar ese artículo.

Para su concesión el interno está obligado a facilitar un 'plan de ejecución', en el que se demuestre que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe emitir un informe, que no es vinculante, por lo que la decisión final queda en manos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Fuentes del Departamento Vasco de Justicia señalan que lo habitual es que no se revoquen este tipo de concesiones.

Txeroki, el exjefe de ETA y condenado a más de 400 años de cárcel

Garikoitz Aspiazu, más conocido como Txeroki, asumió el mando de ETA en 2008, el mismo año en el que fue detenido en la localidad francesa de Cauterets, en una operación conjunta de la Guardia Civil y la gendarmería francesa. Txeroki fue condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional, mientras que en Francia cumplía varias penas que suman más de 30 años.

La condena de 377 años se produjo por el intento de asesinato de la exteniente de alcalde de Portugalete (Bizkaia) Esther Cabezudo, en febrero de 2002. La sala le condenó por 20 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y otro de estragos.

En 2015 fue condenado por la Audiencia Nacional a nueve años de prisión por ordenar un atentado con coche bomba perpetrado el 26 de agosto de 2007 en Oropesa (Castellón), que causó daños materiales.

Además, en julio de 2018 volvió a ser condenado en España a 18 años de prisión por intentar matar con un paquete bomba en enero de 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero. También se le vincula con el atentado de la T4 en Madrid en diciembre de 2006, en el que murieron dos ciudadanos, motivo por el que las fuerzas de seguridad lo consideraron uno de los responsables de la ruptura del proceso de conversaciones que mantuvo con ETA el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el socialista vasco Jesús Eguiguren.

