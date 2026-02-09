Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Arranca el primer día de huelga de trenes con 350 servicios de AVE cancelados

Comienza el primero de los tres días de huelga que hay convocada por los maquinistas. Protestan por la inseguridad y la falta de mantenimiento que se ha puesto sobre la mesa tras los trágicos accidentes de Adamuz y Gelida. A pesar de haberse reunido con los sindicatos, Óscar Puente no ha logrado que desconvoquen los paros.

Reuniones entre los sindicatos de maquinistas y Transportes

Arranca el primer día de huelga de trenes con 350 servicios de AVE cancelados | Europa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

"Un cambio estructural en la seguridad" del ferrocarril en nuestro país, esa es la exigencia de los maquinistas que hoy arrancan su primer día de huelga. Las organizaciones sindicales piden medidas concretas y realistas ante el deterioro de la fiabilidad y de la calidad del servicio ferroviario, la falta de recursos humanos y materiales, la ausencia de planificación y la externalización de actividades esenciales que afectan directamente al funcionamiento diario del ferrocarril público.

Cientos de trenes están cancelados entre este lunes y el miércoles 11 de febrero, pese a que los servicios mínimos se han fijado en el 73 % en alta velocidad y larga distancia; del 65 %, en media, y del 21 %, en mercancías.

De los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia previstos por Renfe, circularán 723, mientras se suprimen 272, y de los 1.960 de media distancia, lo harán 1.277 y se cancelan 683. Ouigo operará 90 de los 110 previstos y cancela 30 e Iryo, 90 de los 124 programados, sin garantizar la circulación de los 34 restantes.

Las negociaciones con el Ministerio de Transportes finalizaron sin acuerdo, aunque este lunes seguirán los contactos incluidas mesas técnicas para tratar las propuestas realizadas por el Ministerio en materia de seguridad ferroviaria, por lo que, en caso de llegar a un acuerdo,la huelga podría ser desconvocada.

Economía

