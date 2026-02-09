Feijóo celebra la victoria del PP en Aragón, streaming en directo: "La gente le ha dicho a Sánchez que ya basta"

Día de análisis en todos los partidos que este domingo concurrieron a las elecciones en Aragón, pero especialmente para el Partido Popular, que ganando pierde.

Alberto Núñez Feijóo ha convocado este lunes a las 12:00 horas una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, ahí se espera que analicen los resultados electorales.

Se habla de victoria amarga para los populares porque aunque el PP ha sido la fuerza más votada ha retrocedido al perder dos escaños con respecto a 2023.

Con el 98,77% escrutado, el PP ha obtenido más de 224.000 votos (34,26%) y 26 escaños, bajando 1,24 puntos y dejándose por el camino unos 13.000 votos con respecto a los comicios de mayo de 2023. Con estos resultados y con Parlamento aragonés tan fragmentado, Azcón queda lejos de la mayoría absoluta y no podrá gobernar en solitario sino que se verá obligado a fraguar un pacto estable con los de Santiago Abascal.

Sigue en directo online el análisis de Alberto Núñez Feijóo en la Junta Directiva Nacional.