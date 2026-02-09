Trenes cancelados y retrasos en el primer día de huelga: "No se están cumpliendo los servicios mínimos"

Hoy ha comenzado en toda España la huelga de 72 horas de los trabajadores ferroviarios. El paro está provocando cancelaciones, retrasos y una fuerte reducción de la oferta de trenes en plena jornada laboral y estudiantil. La convocatoria afecta a Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia y Alta Velocidad, obligando a miles de viajeros a reorganizar sus desplazamientos.

Muchos llegaban sin saber si su tren estaba afectado o no. "Tengo que coger un AVE a Barcelona", nos cuenta un pasajero en Atocha, "y no sé si voy a salir o no". En Sants, en Barcelona, otra pasajera se quejaba: "no se están cumpliendo los servicios mínimos". Las estaciones se han dividido entre los afortunados que sí han salido y los que no.

Mil trenes cancelados

Renfe, Iryo y Ouigo han cancelado 350 trenes de alta velocidad. También se han suspendido otros 700 de media distancia. "Voy a Zaragoza, pero no sale en la pantalla", comenta un pasajero. Muchos han tenido que buscar un plan B, como autobuses o coches compartidos. Pero no ha sido fácil: "no hay trenes, no hay buses, ¿qué te coges un taxi hasta Cádiz?"

Muchos han llegado hoy tarde a trabajar porque no pasaba el cercanías que cogen habitualmente. Además "iba llenísimo" y "ha sido muy agobiante", nos cuentan. Incluso en Parla, en la Comunidad de Madrid, se han encontrado la estación directamente cerrada.

"La vida es lo más importante"

La protesta se extenderá hasta el miércoles en todo el territorio nacional. La huelga ha sido impulsada por el Comité General de Empresa del Grupo Renfe y cuenta con el respaldo de los principales sindicatos del sector, entre ellos Semaf, CCOO, UGT, CGT y otras organizaciones ferroviarias.

Todos ellos coinciden en denunciar un "deterioro constante" del ferrocarril y reclaman más inversión, refuerzos de plantilla y el fin de la externalización de servicios clave. "Necesitamos más recursos porque la vida es lo más importante", declara un maquinista en una de las concentraciones celebradas hoy.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.