Bad Bunny transforma el escenario de la Superbowl en una oda a Latinoamérica: "¡Qué rico es ser latino!"

La noche de la Superbowl en Estados Unidos tiene nombre y apellido, pero la de este año probablemente sea la que más fronteras haya cruzado. Bad Bunny, reciente ganador del Grammy al mejor álbum de música urbana ha sido el encargado del espectáculo que se ofrece en el descanso y lo ha hecho sin dejar indiferente a nadie.

"¡Qué rico es ser latino!". Con ese grito de guerra, el artista transformó el escenario en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal. El tema de apertura fue 'Tití me preguntó'.

'El conejo malo' eligió para la ocasión un traje blanco que simulaba una equipación de fútbol americano, como complemento un balón bajo el brazo. Según ha publicado la revista Vogue, la indumentaria lleva la firma de la marca española Zara. Camisa con cuello y corbata con el dorsal 64, pantalones y zapatillas Adidas.En cuanto a los accesorios, lució un lujoso reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita.

Siguió el show con 'Yo Perreo Sola', dedicada a todas las mujeres que quieren salir a bailar sin que nadie las incordie. Había advertido que habría muchos invitados y los hubo. Fueron innumerables: desde Cardi B, pasando por la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, hasta llegar a la Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.

Toda su actuación fue una declaración de intenciones, desde su presentación: "buenas tardes California, mi nombre Benito Antonio Martínez Ocasio" y añadía: "Si hoy estoy aquí es porque nunca deje de creer en mí y tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas".

Una pareja se casó en el escenario

Mientras la música se extendía por el estadio se celebraba una boda. Un enlace que el representante del artista confirmó a la revista Variety que fue real.

La sorpresa fue mayúscula cuando irrumpió por sorpresa la estrella estadounidense Lady Gaga que a ritmo de salsa y ataviada con un impecable traje azul y escoltada por una orquesta tropical, la cantante tomó el control del espectáculo para cantar 'Die With a Smile'. También cogió el micrófono Ricky Martin para cantar el reivindicativo 'Lo que le pasó a Hawai'.

Bad Bunny entrega simbólicamente un Grammy a un niño

Otro de los momentos cumbre fue el momento en el que el estadio Levi's de Santa Clara estalló en júbilo cuando sonaron los primeros acordes de 'NuevaYol', escena en la que Bad Bunny reapareció para entregarle simbólicamente un premio Grammy a un niño que sintonizaba la televisión junto a su padre.

Las únicas palabras en inglés que se escucharon fueron para su despedida: "God bless Amrica", y a continuación comienza a enumerar los países del continente americano y sobre el escenario, aparecen todas las banderas de los países que forman Latinoamérica.

Donald Trump lo califica del peor espectáculo de la historia

La actuación no gustó a Donald Trump que lo ha calificado como el peor show de la historia y una bofetada para nuestro país. Los seguidores del presidente habían organizado un concierto alternativo con un cartel que encabezaba la estrella de conuntry Kid Rock.

Ha sido retrasmitido en directo a través de redes sociales. Empezó unos minutos antes que el de Bad Bunny y acabó un poco después. Ha reunido a un tope de poco de más de seis millones de espectadores en YouTube de forma simultánea. Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice o Gabby Barrett fueron los artistas que actuaron durante el evento organizado por la asociación conservadora 'Turning Point USA'.

Gilbert fue el encargado de abrir el concierto y dio la bienvenida al público al grito de "esta es la América real", mientras que Kidd Rock lo cerró en lo alto del escenario, en cuyo fondo se observaba una enorme bandera estadounidense.

La nota polémica fue el anuncio emitido en el estadio en el que se promocionaba y defendía la labor del ICE. Destacando que tienen una misión, hacer de Estados Unidos un país más seguro. Recordamos que se descarto que estos agentes se desplegaran durante el evento.

Los New England Patriots pierden

Y en cuanto a lo deportivo los New England Patriots perdieron por 13-29 ante los Seattle Seahawks. Los Patriots tuvieron una decepcionante actuación ofensiva. No consiguieron ni un punto en los primeros tres periodos, situación que fue determinante en la derrota.

