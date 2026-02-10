Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Siete heridos al embestir un coche la terraza de un bar en Tenerife

Se baraja un despiste de la conductora al no activar el freno de mano después de aparcar en una calle con pendiente.

Imagen del lugar donde se ha producido el atropello

Imagen del lugar donde se ha producido el atropello

Juan Muñoz
Publicado:

Al menos siete personas han resultado heridas este martes al impactar un coche contra la terraza de un bar en el barrio de La Salle, en Santa Cruz de Tenerife.

Los heridos son de carácter leve, tal y como han informado fuentes de la Policía Local y el 112 de Canarias.

Los Atestados de la Policía Local ya investigan cómo se han producido los hechos, que han tenido lugar sobre las 9 de la mañana de este martes.

No habría puesto el freno de mano

El vehículo ha perdido el control en una calle con pendiente y se baraja la hipótesis de un despiste de la conductora al no activar el freno de mano una vez estacionado el vehículo en una calle cercana al bar.

Efectivos de la Policía Nacional, Bomberos y ambulancias se han desplazado hasta el lugar del atropello para atender a los heridos, que afortunadamente no presentan heridas graves.

